Sokağa çıkma yasağı doğaya yaradı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Adana, Ankara, Balıkesir, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Ordu, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon hava kirliliğinde düşüş yaşanan illerin başında geliyor. Özellikle trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin en fazla azalan şehir yüzde 54.6 ile Ordu oldu. Ordu'yu yüzde 52.9 ile Zonguldak ve yüzde 52.3 ile İstanbul takip etti. Yüzde 33.7 ile Trabzon, yüzde 31.6 ile Erzurum, yüzde 26.1 ile Ankara ve yüzde 25.1 ile Samsun'da hava kirliliğinin en çok azaldığı şehirler arasında yerini aldı.Sokağa çıkma yasağıyla vatandaş evden çıkmayınca havada oluşan toz kirliliğinde de azalma görüldü. Toz kirliliğinin en çok azaldığı şehir, yüzde 72.1 oranıyla Mardin oldu. Mardin'i yüzde 31.6 ile Gaziantep, yüzde 21.8 ile Erzurum, yüzde 19.6 ile Malatya, yüzde 17.7 ile Diyarbakır, yüzde 16.8 ile Kahramanmaraş ve yüzde 15.9 oranıyla Samsun izledi.31 ilde havaların ısınmasıyla birlikte ısınma amaçlı fosil yakıt kullanımından kaynaklanan kükürtdioksitin de azaldığı gözlendi. En çok azalma görülen şehir ise yüzde 71 ile Balıkesir oldu. Balıkesir'i yüzde 58.8 ile Adana ve yüzde 56.1 oranıyla Gaziantep takip etti. Kükürtdioksit oranının en çok azaldığı diğer iller ise yüzde 32.9 ile Diyarbakır, yüzde 31.5 ile Mardin ve yüzde 20.3 ile İstanbul oldu. Bu süreçte, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Manisa, Muğla, Sakarya ve Şanlıurfa'da hava kirliliğinde herhangi bir düşüş görülmedi.