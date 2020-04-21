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! Benzine indirim geldi

haberi... Petrol fiyatlarındaki düşüş fiyatlarına indirim getirdi. EPGİS, "22/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 8 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 21.4.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 16:44 ABONE OL
SON DAKİKA! Benzine indirim geldi

Son dakika haberi... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası benzin fiyatlarındaki indirimi duyurdu. Söz konusu indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

EPGİS, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim. 22/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 8 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."dedi.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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