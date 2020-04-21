TÜRES'ten Ramazan iftarı açıklaması

Yeme içme sektörü, Koronavirüs sebebiyle bu yıl işletmelerinde müşterilerine hizmet veremeyecek. Bundan dolayı birkaç gün sonra başlayacak Ramazan ayında tarihte ilk kez restoran ve lokantalar yerinde hizmete kapalı olacak. Yaşanan bu durum dolayısıyla yeme içme sektörü de farklı alternatifler geliştiriyor ve milyonlarca insanın ekmek yediği sektörü ayakta tutmaya çalışıyor. Sektörün en büyük derneği TÜRES'in üyeleri, 'Bu Ramazanda siz gelemiyorsanız biz geliriz' diyor ve 'İftar Sofraları Evinizde' sloganıyla işletmelerinde hazırladıkları lezzetlerini evinizdeki iftar sofralarına taşıyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, ''Bu yıl dükkanlarımıza iftara gelemeyen müşterilerimizin taleplerine cevap verebilmek için tüm hijyen kurallarına riayet edilerek hazırladığımız lezzetlerimizi müşterilerin adresine götürüyoruz. Vatandaşlarımız lütfen paket servisi tercih etsinler. Böylelikle hem sektörümüze hem de ekonomimize katkı verecekler'' dedi.

EŞİNİZE, DOSTUNUZA VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE İFTAR GÖNDERİP SEKTÖRE DESTEK VERİN

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl şu açıklamalarda bulundu:

Bu yıl maalesef işletmelerimizde müşterilerimizi ağırlayamayacağız. Biz de TÜRES üyeleri olarak müşteri bize gelemiyorsa biz ona gideceğiz anlayışını benimsedik. Sloganımız ise 'İftar Sofraları Evinizde' olacak. Bu doğrultuda gerek aileler gerekse de işverenler kendi adreslerine, eşine, dostuna veya çalışanlarına iftar vermek istiyorlarsa bizimle irtibat kuracaklar ve biz de hijyeni ve gıda sağlığını ön planda tutarak hazırladığımız lezzetlerimizi adrese teslim edeceğiz. Vatandaşlarımız lütfen bir kere de olsa paket servisten faydalansınlar. Böylelikle paket servisin canlanması hem milyonlarca kişinin ekmek yediği sektörümüze hem de ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır.

Bunun yanında ayrıca belirtmek istiyorum ki; zor bir dönemden geçiyoruz ve Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine de iftar ısmarlamak ve onları mutlu etmek isteyenlerin talebine de cevap vereceğiz. 11 ayın sultanı Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini de unutmayalım ve iftar ısmarlamak istediğiniz kişiler ve aileler için müşterilerimiz bizimle irtibat kursunlar. Şimdiden herkesin mübarek Ramazan ayını tebrik eder tüm ülkemiz ve insanlık için hayırlar getirmesini temenni ederim.