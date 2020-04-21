Koronavirüs salgını ile mücadelede istihdamı korumak için uygulanacak ücretsiz izinde maaş desteği başlıyor. Aylık bin 170 liralık ödeme için başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu bildirim sistemi üzerinden yapılacak. Ödemeler İşsizlik Fonu'ndan olacak. Ekonomi paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Bu yardımı alanlar çalıştırılması halinde işverene ceza kesilecek. Cumhurbaşkanı, 3 ay yapılacak olan yardımı süresini 6 aya kadar uzatabilecek.Uygulama sadece salgın süreci dönemiyle ile sınırlı tutulacak. Ücretsiz izinde maaş desteğinde kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi belgeler talep edilmeyecek. Kısa çalışma ödeneğine de 270 bine yakın firma 3 milyonun üzerinde çalışanı için başvurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde sektörel ve çalışan sayısı dağılımını açıkladı. Bakan Selçuk, işlemlerin hızlı şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Selçuk, başvuruları elektronik ortamdan almaya devam ettiklerini bildirdi.KISA çalışma ödeneğine başvuruların yüzde 40'ı imalat, 15'i perakende, 12'si konaklama ve yiyecek hizmeti, 6'sı ise eğitim sektöründen geldi. Başvurular en çok (yüzde 51.3) 3'ten az çalışanı olan firmalardan. Bakan Selçuk, "50'den az çalışanı olanlar, firmaların yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor" dedi.