Kredi faiz oranlarında son dakika haberi! Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları listesi...

Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. On binlerce vatandaş Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. Kredi kullanarak hem ihtiyaçlarını gidermek hem de hayallerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında indirim bekliyor. Özellikle özel bankaların da kredi musluklarını açması ve indirim topuna girmesi çağrısında bulunuluyor. Peki güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka hangi oranı uyguluyor!

İşte Ziraat, Garanti, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB, Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.05

Taşıt kredisi: 0.96

Konut kredisi: 0.94