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Kredi faiz oranlarında haberi! Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - faiz oranları listesi...

Türkiye Cumhuriyet bugün kararını olarak açıklayacak. Merkez Bankası'nın kararı öncesi en çok merak edilen konuların başında ise yer alıyor. Corona virüs salgını sonrası kredi kullanmak isteyenler hem ihtiyaç hem de - taşıt - faiz oranları hakkında son duruma ulaşmak istiyor. Uzmanlar Merkez'in olası bir faiz indirimi kararının bankaları olumlu olarak tetikleyeceğini ve kredilerde indirimler yaşanabileceğini ifade ediyor. Biz de haberimizde, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Vakıfbank, Garanti ve diğer bankaların kredi faiz oranlarını derledik! İşte detayları...

Giriş Tarihi: 22.4.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 10:51 ABONE OL
Kredi faiz oranlarında son dakika haberi! Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları listesi...

Kredi faiz oranlarıyla ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. On binlerce vatandaş 'nın faiz kararını bekliyor. Kredi kullanarak hem ihtiyaçlarını gidermek hem de hayallerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ihtiyaç - taşıt - faiz oranlarında indirim bekliyor. Özellikle özel bankaların da kredi musluklarını açması ve indirim topuna girmesi çağrısında bulunuluyor. Peki güncel ne kadar? Hangi banka hangi oranı uyguluyor!

İşte Ziraat, Garanti, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB, Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.05
: 0.96
Konut kredisi: 0.94

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Kredi faiz oranlarında son dakika haberi! Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları listesi...
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