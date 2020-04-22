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: İstanbul'da pide fiyatları belli oldu! Ramazan'da ?

Ramazan ayında satılacak pide fiyatlarıyla ilgili haberi geldi. İstanbul’da geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gram sade pide 3 TL’den satılacak. İşte gramaja göre pide fiyatları...

Giriş Tarihi: 22.4.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 11:43 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da pide fiyatları belli oldu! Ramazan'da pide fiyatları ne kadar?

Ramazan'da pide fiyatlarının ne kadar olacağı merak konusu olmuştu. Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da Ramazan pidesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gram sade pide 3 TL'den satılacak.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra 2020 yılının pide fiyatlarını açıkladı.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, "İstanbul'un tamamında bu fiyat tarifesi geçerli olacak. Halkımızı düşünerek fiyatta bir değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlarımız pide kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat etsin" dedi.

Gramaja göre pide fiyatları şöyle:

- 300 gr kombine tünel pide: 2,5 TL
- 350 gr sade pide: 3 TL
- 350 gr. yumurtalı susamlı pide: 3,50 TL
- 400 gr özel tırnaklı pide: 4,00 TL
- 500 gr sade pide: 4,50 TL
- 1000 gr sade pide: 9,00 TL

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Son dakika: İstanbul'da pide fiyatları belli oldu! Ramazan'da pide fiyatları ne kadar?
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