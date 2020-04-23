Ünlü tekstilciden özel banka çıkışı: “İyi ki kamu bankaları var”

'Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyasına destek olarak ilk etapta 500 bin adet maske bağışladıklarını söyleyen Kefeli, şöyle konuştu: "Mayıs sonu günde 300 bin adet üretme kapasitesine ulaşacağız. Sağlık yatırımı anlamında çok iyi bir altyapımız var. Önce kendi ülkemiz için üretim yapıyoruz. Ama ilerleyen dönemde talep olması durumunda kapasiteyi 1 milyon adede çıkarırız."

GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ

Büyük bir sağlık yatırımının startını verdiklerini belirten Kefeli, "Biz buradan güçlü çıkacağız, Türkiye cazibe merkezi olacak. Sağlık altyapımız ve dünyada değişen dengeler nedeniyle yine turizmimiz canlanacak. 2021 yılında Türkiye uçacak" dedi.

BISSE'nin 2019 yılını yüzde 30 ile 40 arası büyümeyle kapattığını anlatan Kefeli, "Ocak ve Şubat çok iyi geçti. Korona yüzünden iki ay belki duraksayacağız, ama kesinlikle işler açıldığı zaman telafi edeceğiz ve aynı büyüme rakamlarına ulaşacağız. Ciro hedefimizde geriye düşmeyeceğiz. 4 ülkede eylül sonu mağaza açılışlarımız olacak. Dubai, İngiltere, Azerbaycan ve Kazakistan" dedi.

AVM'lerin ciro bazlı kiraya dönmeleri gerektiğini anlatan Kefeli, "Yılın 360 günü süren indirim kampanyalarından vazgeçilmeli.

BISSE olarak cadde mağazacılığına döneceğiz yavaş yavaş. Ama tabi AVM'lerde de varlığımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.