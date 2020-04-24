Kamu bankalarının desteği vatandaşa ilaç gibi geldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin hedeflendiği Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri doğrultusunda kamu bankalarının sunduğu "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" vatandaşa ilaç gibi gelirken, üretimin sürmesine imkân veren esnaf destek paketleri de küçük işletmelere can suyu oldu. Kamu bankalarının hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilerini finansal açıdan desteklemek için hayata geçirdiği destek paketi, temel ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol oynuyor.Halk Bankası ve Ziraat Bankası gibi Vakıfbank da 10 bin liraya kadar 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor. Kredinin faiz oranı ise yüzde 0.49 ile piyasa ortalamasının üçte biri seviyesinde bulunuyor. "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi"ne internet üzerinden başvuru yapılabiliyor, onaylanması durumunda şubeye dahi gitmeden internet bankacılığı ya da ATM aracılığıyla kredi kullanılabiliyor.Antalya'nın Alanya ilçesinde hizmet sektöründe danışman olarak çalışan Mert Küçükgöçmen, nakit sıkıntısı nedeniyle paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. İnternetten dolaşırken Vakıfbank'ın web sitesinde devletin destek paketini gördüğünü anlatan Küçükgöçmen, "İnternetten başvuru yapılabileceği belirtiliyordu. Ben de başvurumu yaptım. Beş gün içinde de onayı geldi. Bu beni çok sevindirdi. Sağ olsunlar tüm ihtiyaçlarımı bu parayla karşıladım. Bana ilaç gibi geldi" dedi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan emekli Ahmet Turan Gürel da, "İhtiyacım olan 5 bin lira kredi çekmeye karar verdim. Kredinin bir kısmıyla evin ihtiyaçlarını giderdim, kalanını ise torunlarıma ayırdım. Kredi parasıyla küçük torunuma doğum günü hediyesi, büyük torunuma ise oyuncak aldım. Allah'ımıza hamdolsun, devletimiz ve milletimiz var olsun. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgınla mücadeleyi devletimiz çok iyi bir şekilde sürdürüyor" dedi.ISPARTA'DA yaşayan infaz koruma memuru emeklisi 63 yaşındaki Nihat İpsara, "Bankadan aldığım parayı bir tanıdıktan istesem bu şartlarda alamazdım. Bize bu imkânı tanıdığı için devletimizden Allah razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.SERBEST meslek sahibi Nizamettin Özdemir, başvurularının kısa sürede sonuçlandığını belirterek, "Krediye başvuru aşamalarının hepsini internetten yaptık. Onaylanmasının ardından para hesabımıza hemen yattı ve bankamatikten çektik. Vakıfbank'a teşekkür ederim" dedi.İSTANBUL'DA koronavirüs nedeniyle kapanan bir restoranın çalışanı olan Salih Şafak (64), Vakıfbank'a başvuruda bulunduğunu ve kredi başvuru sürecinde herhangi bir zorlukla karşılaşmadığını, 10 bin lira tutarındaki kredi miktarının hesabına yatırıldığını söyledi.HALKBANK, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf ve sanatkarlar için "Esnaf Destek Paketi", "İşletme Kredisi" ve "Paraf Esnaf Kart" paketlerini hayata geçirdi. Bursa'da Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank tarafından sağlanan esnaf destek paketine sabah başvuru yapan işletme sahibi Nurettin Özbağkıran, akşam kredisini kullandı. Bursa'da 30 yıldır ticaretle uğraşan ve son 11 yıldır da Osmangazi ilçesinde medikal sektöründe faaliyet gösteren iş yeri sahibi Nurettin Özbağkıran, aldığı destek sayesinde 6 çalışanıyla faaliyetine devam ediyor. Kredi başvurusunda kefil veya herhangi bir evrak da istenmediğini dile getiren Özbağkıran, "Ne kefil ne de teminat sordular. Hepimizin taşın altına elini koyması lazım. Maalesef bazı özel bankalar hiçbir şekilde yardımcı olmuyorlar. Özel bankaların parmaklarını oynattıklarını görmedim. Devlet bankası arkamızda oldu" dedi.