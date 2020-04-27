Türkiye otomotivde Çin’e alternatif oldu

Koronavırüs salgını nedeniyle otomotivde 20 yıldır başarılı bir şekilde çalışan küreselleşme tartışılmaya başlandı. Dünya otomotiv sanayininin tedarik üssü olan Çin'de üretiminin durması Avrupa'daki otomotiv firmalarının kontak kapatmasına neden oldu. İşte bu tablo otomotivde küreselleşmeyi masaya yatırdı. Parça üretiminin fabrikalara yakın bölgelerde yapılması gündeme gelirken, Çin'in alternatifinin Türkiye olabileceği konuşulmaya başlandı. Şimdiden harekete geçenler bile var. Amerikan Ford, Avrupa'daki fabrikalarının parça tedariklerini Türkiye'den satın almaya başladı. Bunu organize etmek için Ford Otosan bünyesinde bir satın alma ofisi kuruldu. 460'dan fazla üyesi olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca da, online düzenlenen toplantıda Türkiye'nin Çin'e alternatif olabileceğini söyledi. Avrupa'da da Çin'in yerini almak isteyen ülkelerin olduğunu ifade eden Kanca, "Türkiye, otomotiv tedariki konusunda Avrupa'dan daha ileri. Türk şirketleri esnek bir yapıya sahip olduğu için Fransız ve İtalyanlara göre daha şanslı" dedi.Koronavirüsle birlikte iş yapma şekillerinin değiştiğini ifade eden TAYSAD Başkanı Kanca, şöyle devam etti: "Son 10-20 yıldır küreselleşmenin getirdiği baskı ile oturmuş yapılar bir anda salladı. Benim kanaatim şimdi daha yakın, daha güvenilir, daha kısa mesafelerdeki tedarikçiler tercih edilecek. Bu krizin belki en fazla etkisi bu yerelleşmede olacak. Hiç kimse 20 farklı ülkede bir şey üretip, sonra toplayıp, getirme cesaretini kısa zamanda kolay kolay bulamaz."TAYSAD Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı da Avrupalı firmaların Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrasında parça tedarik zinciri konusunda endişelendiğini söyledi. Yazıcı, "Türkiye'de alternatif parça üretimini tedarik imkanı açısından sorgulamaya başladılar. Türkiye'nin Avrupa'ya yakınlığı, Türklerin sorunları çözme kabiliyeti bir fırsat olacak" dedi.