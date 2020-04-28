7/24 çift vardiya çalışıyorlar

Koronavirüs salgını nedeniyle artan talebe yetişmek için ek mesai yapan yerli temizlik ve kozmetik firmaları üretimlerini yüzde 60'ın üzerinde artırdı. Özellikle köpük, sabun, kolonya, deterjan ve yumuşatıcı kategorilerinde üretim artışına giden firmalar, ülkedeki talebin karşılanması için rotayı da iç pazara çevirdi.Salgın sürecinde tuvalet kağıdı ve kağıt havluların hızla tüketilmeye ve stoklanmaya başlandığını belirten Lila Group'un CEO'su Alp Öğücü, "Normal zamanlara kıyasla 4 kat artan bir taleple karşı karşıyayız. Mart başında devreye aldığımız yeni yatırımızın da katkısıyla kağıt üretim kapasitemizi yüzde 50 artırmıştık. Dolayısıyla Türkiye'nin hijyenik temizlik kağıdı ihtiyacının 3'te birini tek başımıza karşılayabilecek konumdayız. Önümüzdeki 2 ay içinde devreye girecek yatırımlarımızla da yeni kategoriler için hazırlığımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.Bu süreçte daha önce hiç ihracat yapmadıkları Almanya ve İsviçre gibi ülkelere ürün gönderdiklerini aktaran Öğücü, 100 bin rulo muayene masa örtüsünü de tüm kamu hastaneleri ve ambulanslara bağışladıklarını kaydetti. Muayene masa örtüsünün, daha çok özel hastane ve kliniklerde yoğun kullanıldığını aktaran Öğücü, "An itibarıyla bulaşıcılığı her alanda önlemek için tüm sağlık sektöründe kullanılan bir ürüne dönüştü" diye konuştu.Sesu, Dalin gibi markaları bünyesinde barındıran Kopaş Kozmetik CEO'su Onur Özyurt, virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından köpük sabun, kolonya, deterjan ve yumuşatıcı kategorilerinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 60'ı aşan seviyelerde üretim artışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu dönemde tamamen iç talebin karşılanmasına öncelik verdiklerini dile getiren Özyurt, "Bu yıl dış pazarların toplam satışımız içindeki payını yüzde 25 olarak bütçelemişken, son gelişmeler ışığında iç piyasanın ağırlığının artacağını ve konsolide gelirlerimizin yüzde 80'ini oluşturacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.İlaç ve kozmetik firması Farmasi'nin Genel Müdür Yardımcısı Devrim Hamaratlar ise fabrikalarının 7/24 faaliyette olduğunu ve üretimlerini yüzde 20 oranında artırdıklarını söyledi. Bu süreçte ihtiyaca karşılık olarak plastik ambalaj üretim tesisine de ek yatırım yaptıklarının altını çizen Hamaratlar, kapasite kullanım oranlarında da yüzde 15 artış olduğunu dile getirdi.Senso Kozmetik günde yaklaşık 110 bin litre olan kolonya üretimini 200 bin litreye çıkardı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı M. Nadir Yorgun, salgın nedeniyle 80 derece kolonyanın dezenfektan malzemesi olarak halka tavsiye edilmesinin etkisiyle kolonyaya talebin katladığını belirtti. Yorgun, "Cumhurbaşkanımızın 65 yaş üstü vatandaşlarımıza kolonya dağıtım çağrısı doğrultusunda da kapasitemizi artırdık. 10 gün aralıksız kolonya üreterek kampanyaya büyük ölçüde bağış yaptık" dedi. Yorgun, günlük kapasitelerinin iki katı üretim yapmaya devam ettiklerinin altını çizdi.Projenin görev ekibi lideri Ahmet Levent Yener, nüfusun büyük kısmının bu projeden faydalanacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Faydalanıcı sayısının yaklaşık 20 milyon kişi olması bekleniyor. Bunlar arasında Kovid-19 ile enfekte olmuş kişiler, risk altındaki nüfus grupları, göçmen aileler, tıbbi ve acil yardım personeli, tıp ve test kurumlarıyla halk sağlığı kuruluşları yer alacak."