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Bakan Kurum'dan son dakika açıklaması! TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ Manisa - Akhisar - Salihli - Denizli kura çekimi canlı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük desteğiyle başlatılan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ülkemizde de etkisini gösteren corona virüs nedeniyle durdurulmuştu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un az önce yaptığı son dakika açıklamasına göre TOKİ sosyal konut kuraları bugün başlıyor. TOKİ Manisa Akhisar, Köprübaşı, Salihli; Denizli kura çekimi canlı izle! Denizli ve Manisa ne zaman belli olacak?

Giriş Tarihi: 28.4.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 10:01 ABONE OL
Bakan Kurum'dan son dakika TOKİ kuraları açıklaması! TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ Manisa - Akhisar - Salihli - Denizli kura çekimi canlı...

100 bin sosyal konut projesi kapsamında durumu olmayan aileler kuralarla birlikte ev sahibi olmuştu. İzmir, başkent Ankara, Konya, Bursa gibi şehirlerin dışında İstanbul'un Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla ilçelerinde de gerçekleşmişti. Az önce İHA'ya konuşan Bakan Murat Kurum, TOKİ kuraları hakkında müjdeyi verdi. Buna göre 100 bin Yeni Sosyal Konut projesinde kura çekimleri kaldığı yerden devam edecek. Manisa ve Denizli ! Manisa (Akhisar, Köprübaşı, Salihli) ve Denizli TOKİ sonuçları ne zaman belli olacak?

İŞTE MANİSA VE DENİZLİ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE PROGRAMI

Manisa'nın Köprübaşı ilçesindeki TOKİ kuraları bugün saat 10:00'da başlayacak ve internetten canlı olarak yayınlanacak. Aynı şekilde Akhisar TOKİ kuraları saat 11:00'de ve Salihli'deki TOKİ kuraları da 13:00'de başlayacak.

Denizli'de Güney ilçesi TOKİ kuraları ise yine bugün saat 15:00'te başlayacak, internet üzerinden canlı yayınlanacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! (TIKLA - İZLE)

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Bakan Kurum'dan son dakika TOKİ kuraları açıklaması! TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ Manisa - Akhisar - Salihli - Denizli kura çekimi canlı...
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