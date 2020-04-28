Dünya Bankası’ndan Kovid-19 için 100 milyon $ kredi

Dünya Bankası, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlıkla ilgili etkilerine karşı aldığı önlemleri desteklemek amacıyla 'Acil Covid-19 Sağlık Projesi' altında 100 milyon dolar kredi verilmesini onayladı. Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, projenin, bankanın 2 Nisan'da açıkladığı 14 milyar dolarlık küresel 'Hızlandırılmış Fonu'nun bir parçası olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanacak projenin, Kovid-19 salgınının yayılma hızını kesmek, sağlık sisteminin vakaları tespit ve tedavi etme kapasitesini güçlendirmek için hükümeti desteklemeye yönelik iki bileşenden oluştuğu aktarılan açıklamada, birinci bileşenin 98 milyon dolarlık 'Acil Kovid- 19 Müdahalesi' adı altında verileceği bildirildi.İkinci bileşenin 2 milyon dolar olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bunun bir yatırım projesi finansmanı (IPF) yoluyla finanse edildiği belirtilerek, kredinin 5 yılının geri ödemesiz olmak üzere 10 yıl 6 aylık bir vadeye sahip olduğu aktarıldı. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, "Bu finansman Türkiye'nin etki azaltma ve hastalık yönetimi olanaklarını güçlendirerek Kovid-19 pandemisinin potansiyel olarak yüksek sağlık ve insan maliyetlerinden kaçınma kapasitesini güçlendirecek" değerlendirmesinde bulundu.