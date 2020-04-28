Ford Otosan Eskişehir’de yeniden üretime başladı

Otomotiv sektöründe faliyetgösteren firmalarbirer birer üretimegeri dönüyor.Ford Otosan kamyonve motor üretimiyaptığı Eskişehir fabrikasında dün üçvardiya olarak üretime başladı. Yüksekhacimde hafif ticari araç üretimi yaptığıKocaeli fabrikalarında ise üretime 5Mayıs'ta başlayacak. Oyak Renault da26 Mart'ta durdurduğu üretimi dün tekrardevreye aldı. Tofaş ve Toyota ise4 ve 11 Mayıs'ta üretime tekrar başlamayıplanlıyor. Goodyear Lastikleri deİzmit ve Adapazarı fabrikalarında 20Nisan'da kısmen başlayan faaliyetlerini 4Mayıs'tan itibaren salgın öncesi seviyesineçıkarmaya karar verdi.