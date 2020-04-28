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’de yeniden üretime başladı

Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
Ford Otosan Eskişehir’de yeniden üretime başladı
Otomotiv sektöründe faliyet gösteren firmalar birer birer üretime geri dönüyor. Ford Otosan kamyon ve motor üretimi yaptığı Eskişehir fabrikasında dün üç vardiya olarak üretime başladı. Yüksek hacimde hafif ticari araç üretimi yaptığı Kocaeli fabrikalarında ise üretime 5 Mayıs'ta başlayacak. Oyak Renault da 26 Mart'ta durdurduğu üretimi dün tekrar devreye aldı. Tofaş ve Toyota ise 4 ve 11 Mayıs'ta üretime tekrar başlamayı planlıyor. Goodyear Lastikleri de İzmit ve Adapazarı fabrikalarında 20 Nisan'da kısmen başlayan faaliyetlerini 4 Mayıs'tan itibaren salgın öncesi seviyesine çıkarmaya karar verdi.
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Ford Otosan Eskişehir’de yeniden üretime başladı
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