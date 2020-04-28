Ford Otosan Eskişehir’de yeniden üretime başladı

Otomotiv sektöründe faliyet
gösteren firmalar
birer birer üretime
geri dönüyor.
Ford Otosan kamyon
ve motor üretimi
yaptığı Eskişehir fabrikasında dün üç
vardiya olarak üretime başladı. Yüksek
hacimde hafif ticari araç üretimi yaptığı
Kocaeli fabrikalarında ise üretime 5
Mayıs'ta başlayacak. Oyak Renault da
26 Mart'ta durdurduğu üretimi dün tekrar
devreye aldı. Tofaş ve Toyota ise
4 ve 11 Mayıs'ta üretime tekrar başlamayı
planlıyor. Goodyear Lastikleri de
İzmit ve Adapazarı fabrikalarında 20
Nisan'da kısmen başlayan faaliyetlerini 4
Mayıs'tan itibaren salgın öncesi seviyesine
çıkarmaya karar verdi.