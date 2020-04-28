Türk şoförler 14 gün beklemeden yola çıkabilecek

Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlamaların geldiği yük taşımacılığı ve ihracat sevkiyatlarında kademeli normalleşme başladı. Salgınla mücadelede gelinen aşama dikkate alınarak, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin bir şekilde çalışması için bir dizi yeni karar alınarak dün yarürlüğe irdi. Buna göre Türk şoförler 14 günlük karantina süresini beklemeden yola çıkabilecek. İlaç, tıbbi malzeme, gıda maddeleri taşıyan araçlara girişlerde öncelik verilecek. İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlara yönelik kısıtlamalar sürecek. Bu kapılar dışında Türk şoförlerin, Türkiye'ye girişlerinde Kovid-19'a ilişkin herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve tüm tedbirlerin alınması koşuluyla 14 günlük karantina süresini beklemeden tekrar yurtdışına çıkış yapabilmesine izin verilecek.Kovid-19 semptomu tespit edilmeyen yabancı uyruklu şoförlere 72 saat kuralı getirildi. Bu şoförler, sağlık tedbirlerine uymaları koşuluyla 72 saatte tekrar çıkış yapacaklarını taahhüt etmeleri halinde, 14 günlük karantina süresi uygulanmadan yüklerini bırakmaları için ülkeye girişlerine izin verilecek.İLGİLİ bakanlıklarla yapılan ortak çalışma ile bir takım kararların alındığını söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu süreçte dış ticaretin etkin ve yüksek kapasiteyle 0devamı için çalışmalar yapıldığını belirtti. Pekcan, yük taşımacılığına ilişkin alınan yeni kararları açıkladı.