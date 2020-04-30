Alıcı ile satıcıyı buluşturan pazar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, DİTAP ile tohumdan çatala kadar olan zincirin izlenebileceğini belirtti. Pakdemirli, "Sözleşmeli Tarım Platformu ile üreticileri, kooperatifleri, birlikleri, sanayicileri, halcileri, tüketim sektörünü, tarım danışmanlarını, bankaları, sigortacıları ve diğer tüm paydaşları bir araya getireceğiz" dedi. Çiftçinin dönem sonunda ürününü satma, pazara ulaştırma gibi bir kaygı yaşamayacağına dikkati çeken Pakdemirli, "Küçük işletmeler ürettikleri ürünleri daha yüksek katma değerle piyasaya sürecek" mesajı verdi. Pakdemirli, DİTAP ile doğru girdi kullanımıyla verimliliğin artacağını, maliyetlerin düşeceğini, pazarın istediği miktar ve kalitede üretimin sağlanacağını ve tarafların talebi durumunda sertifikalı tarım danışmanlarının etkin rol oynayacağını anlattı. Pakdemirli, Migros'un platforma girecek ilk perakendeci olacağını da sözlerine ekledi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, platformu tüm paydaşlarla etkin ve verimli şekilde kullanmak için gayret sarf edeceklerini belirtti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da "Sözleşmeli tarım modelinin uygulandığı pazarda alıcı ile satıcı yolun başında bir araya gelerek baştan anlaşıyorlar" dedi. DİTAP platformunda perakendeci, toptancı, büyük-küçük üretici bir araya gelecek. Çiftçi ürününe rahatlıkla pazar bulabilecek. Tüketici ve esnaf aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edebilecek. Çiftçi ürününü satacağı kişiyi, yeri, fiyatı ve koşulları bilecek. Sistemle planlı üretim gerçekleşecek. Fiyat dalgalanmalarının da önüne geçilmesi bekleniyor.