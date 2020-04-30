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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Pandemi sosyal yardım başvuru paraları ne zaman ödenecek? E-Devlet…

: başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Pandemi sosyal yardım başvuru paraları ne zaman ödenecek? E-Devlet…

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz etkilerini göstermeye devam ediyor. Bu noktada yaşanan ekonomik olumsuzluklardan etkilenen vatandaşların ellerinin bir nebze rahatlaması için hükümet tarafından 1000 TL’lik sosyal yardım parası desteği sunuluyor. e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşlar sonuçların belli olmasını bekliyordu. bilgisine göre 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. 1000 TL sosyal yardım başvurusu hala açık mı? Birkaç gündür erişim sıkıntılarının yaşanması vatandaşların konuyla ilgili araştırma yapmasına neden oluyor. T.C kimlik numaralarına göre başvuru yapan kişilerden bazılarına müjdeli haber geldi. Bu arada Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir evden gelen farklı başvuruların tek başvuru olarak değerlendirileceğini belirtmişti. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 30.4.2020 23:15 ABONE OL
SON DAKİKA: 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Pandemi sosyal yardım başvuru paraları ne zaman ödenecek? E-Devlet…

Corona virüs tedbirleri gereğince Türkiye'de lokantalar, kafeler, restaurantlar, eğlence alanları, berberber, AVM'ler gibi toplu vakit geçirilen yerlerde kısıtlama getirildi. Bu durum sonucunda maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar için koşulsuz, geri ödemesiz 1000 TL sosyal yardım paketi açıklandı. 1. ve 2. faz ödemeleri ile pandemi sosyal yardım neticesinde 4 milyondan fazla insana yardım yapıldı. gelişmesine göre 1000 TL sosyal yardım sonuçları açıklanmaya başlandı. Bu durumun ardından vatandaşlar; 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sonrasında paralar nasıl alınacak, ne zaman hesaplara yatacak? sorusu sıkça merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor.

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Sosyal yardımdan kimler faydalanamaz?

Bu noktada Bakan Selçuk'tan kritik açıklamalar geldi. Buna göre aynı haneden başvuru yapanlar tek başvuru altında değerlendirilecek.

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SON DAKİKA: 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Pandemi sosyal yardım başvuru paraları ne zaman ödenecek? E-Devlet…
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