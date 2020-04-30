SON DAKİKA: 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Pandemi sosyal yardım başvuru paraları ne zaman ödenecek? E-Devlet…

Corona virüs tedbirleri gereğince Türkiye'de lokantalar, kafeler, restaurantlar, eğlence alanları, berberber, AVM'ler gibi toplu vakit geçirilen yerlerde kısıtlama getirildi. Bu durum sonucunda maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar için koşulsuz, geri ödemesiz 1000 TL sosyal yardım paketi açıklandı. 1. ve 2. faz ödemeleri ile pandemi sosyal yardım neticesinde 4 milyondan fazla insana yardım yapıldı. Son dakika gelişmesine göre 1000 TL sosyal yardım sonuçları açıklanmaya başlandı. Bu durumun ardından vatandaşlar; 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sonrasında paralar nasıl alınacak, ne zaman hesaplara yatacak? sorusu sıkça merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor.

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Sosyal yardımdan kimler faydalanamaz?

Bu noktada Bakan Selçuk'tan kritik açıklamalar geldi. Buna göre aynı haneden başvuru yapanlar tek başvuru altında değerlendirilecek.