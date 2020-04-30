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başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Ücretsiz izin maaş desteği ödeneği ne kadar, kimlere verilir?

Vatandaşların salgın sürecinde ekonomik açıdan en az hasarı alabilmesini sağlamak adına devlet tarafından birçok ödenek sunuluyor. Bunlardan bir tanesi olan ödeneğinin başvurularının başlaması ile beraber binlerce vatandaş konuya dair detayları merak ediyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve ücretsiz izne çıkan vatandaşların ekonomik açıdan herhangi bir zorluk yaşamaması için devlet tarafından sunulan bu ücreti almak isteyen vatandaşlara en azından bir süre kişilere gelir kapısı oluyor. Bu kapsamda; yaptığı açıklaması ile tüm detayları açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak." İfadelerini kullanılmıştı. Peki, Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Ücretsiz maaş desteği ödeneği ne kadar, kimler başvurabilir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.4.2020 10:52 ABONE OL
Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Ücretsiz izin maaş desteği ödeneği ne kadar, kimlere verilir?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında geniş çaplı önlemler alınmaya devam ederken geçtiğimiz haftalarda duyurulan ücretsiz maaş desteği hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bir açıklaması yapılmıştı. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından üzerinde yaptığı videolu açıklamada, ücretsiz maaş desteği başvuru şartları hakkında bilgi verdi. Albayrak, istenen şartları taşıyan kişilere üç ay boyunca aylık 1170 lira ücretsiz maaş desteği sağlanacağı duyurusunda bulundu. Yaşanan bu gelişmenin üzerine konuya yönelik araştırmalar da artış gösterdi. İşte detaylar…

3 AYLIK ÜCRETSİZ MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER ALABİLİR?

Bakan Albayrak, yayınladığı video ile ücretsiz maaş desteği hakkında merak edilenlere yanıt verdi. Albayrak, 3 aylık 1170 TL başvuru şartlarını duyururken bu haktan kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkartılan vatandaşların yararlanacağını kamuoyu ile paylaştı.

1170 TL ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Haberimizin detaylarından, 1170 TL ücretsiz izin desteği hakkında bilgi edinebilir; '3 ay ücretsiz maaş desteği nasıl alınır, başvurusu nereye yapılır ve kimler faydalanabilir?' soruları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Ücretsiz izin maaş desteği ödeneği ne kadar, kimlere verilir?
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