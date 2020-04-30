Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Ücretsiz izin maaş desteği ödeneği ne kadar, kimlere verilir?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında geniş çaplı önlemler alınmaya devam ederken geçtiğimiz haftalarda duyurulan ücretsiz maaş desteği hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bir son dakika açıklaması yapılmıştı. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından üzerinde yaptığı videolu açıklamada, ücretsiz maaş desteği başvuru şartları hakkında bilgi verdi. Albayrak, istenen şartları taşıyan kişilere üç ay boyunca aylık 1170 lira ücretsiz maaş desteği sağlanacağı duyurusunda bulundu. Yaşanan bu gelişmenin üzerine konuya yönelik araştırmalar da artış gösterdi. İşte detaylar…

3 AYLIK ÜCRETSİZ MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER ALABİLİR?

Bakan Albayrak, yayınladığı video ile ücretsiz maaş desteği hakkında merak edilenlere yanıt verdi. Albayrak, 3 aylık 1170 TL ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartlarını duyururken bu haktan kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkartılan vatandaşların yararlanacağını kamuoyu ile paylaştı.

1170 TL ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Haberimizin detaylarından, 1170 TL ücretsiz izin desteği hakkında bilgi edinebilir; '3 ay ücretsiz maaş desteği nasıl alınır, başvurusu nereye yapılır ve kimler faydalanabilir?' soruları hakkında bilgi edinebilirsiniz.