Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 1 Mayıs'ta bankalar bugün açık mı, tatil mi? 1 Mayıs sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu? Bugün EFT ve havale yapılıyor mu?

1 Mayıs'ta bankalar bugün açık mı, tatil mi? 1 Mayıs sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu? Bugün EFT ve havale yapılıyor mu?

Ülkemizde uygulanan koronavirüsü tedbirleri kapsamında 1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu noktada, en çok merak edilen sorulardan birisi de '1 Mayıs'ta bugün , çalışıyor mu?' olarak öne çıkıyor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın yanı sıra, sokağa çıkma yasağında bankaların tatil olup olmadığı da yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Resmi tatil gününde bankada eft, havale, çek ve senet gibi işlemleri olan vatandaşlar banka çalışma saatlerini öğrenmeye çalışıyor.Peki, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası başta olmak üzere 1 Mayıs'ta bankalar bugün açık mı, tatil mi ve çalışıyor mu? İşte, bu soruların yanıtları!

Giriş Tarihi: 1.5.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 10:55 ABONE OL
1 Mayıs'ta bankalar bugün açık mı, tatil mi? 1 Mayıs sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu? Bugün EFT ve havale yapılıyor mu?

Ülkemizde alınan corona virüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatleri değiştirilmişti. Bu noktada, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda da 'Bankalar bugün açık mı, çalışıyor mu?' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği gibi, resmi tatil de olan bugün de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Birçok kurum ve kuruluşun kapalı olması ile birlikte, çek, senet, havale ve eft işlemleri olan vatandaşlar da "1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu, tatil mi?" sorularının cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki, 1 Mayıs bugün sokağa çıkma yasağında , kapalı mı? Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank başta olmak üzere bankalar çalışıyor mu?

BUGÜN EFT VE HAVALE YAPILIYOR MU?

İnternet bankacılığında hafta sonu olduğu gibi EFT işlemleri ilk mesai saatinde gerçekleşecek.

Havale işlemi aynı bankalar arasında gerçekleştirildiği için 1 Mayıs gününde yapılan havale işlemleri gerçekleştirilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BANKALAR AÇIK MI?

Yeni tip corona virüsüyle mücadele kapsamında Başkan Erdoğan, sokağa çıkma yasağının 1 Mayıs gece yarısından itibaren 3 Mayıs gece 24.00'e kadar devam edeceğini söyledi. Buna göre, 1 Mayıs sokağa çıkma yasağında bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusunun yanıtı belli oldu.

Konuya yönelik tüm bilgiler için haberimizin devamını ziyaret edebilirsiniz.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
1 Mayıs'ta bankalar bugün açık mı, tatil mi? 1 Mayıs sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu? Bugün EFT ve havale yapılıyor mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA