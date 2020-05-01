1 Mayıs'ta bankalar bugün açık mı, tatil mi? 1 Mayıs sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu? Bugün EFT ve havale yapılıyor mu?

Ülkemizde alınan corona virüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatleri değiştirilmişti. Bu noktada, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda da 'Bankalar bugün açık mı, çalışıyor mu?' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği gibi, resmi tatil de olan bugün de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Birçok kurum ve kuruluşun kapalı olması ile birlikte, çek, senet, havale ve eft işlemleri olan vatandaşlar da "1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu, tatil mi?" sorularının cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki, 1 Mayıs bugün sokağa çıkma yasağında bankalar açık mı, kapalı mı? Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank başta olmak üzere bankalar çalışıyor mu?

BUGÜN EFT VE HAVALE YAPILIYOR MU?

İnternet bankacılığında hafta sonu olduğu gibi EFT işlemleri ilk mesai saatinde gerçekleşecek.

Havale işlemi aynı bankalar arasında gerçekleştirildiği için 1 Mayıs gününde yapılan havale işlemleri gerçekleştirilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BANKALAR AÇIK MI?

Yeni tip corona virüsüyle mücadele kapsamında Başkan Erdoğan, sokağa çıkma yasağının 1 Mayıs gece yarısından itibaren 3 Mayıs gece 24.00'e kadar devam edeceğini söyledi. Buna göre, 1 Mayıs sokağa çıkma yasağında bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusunun yanıtı belli oldu.

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