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kuru bugün ne kadar, kaç TL? Serbest piyasada canlı 3 Mayıs Dolar ve Euro fiyatları!

Corona virüs salgını dünya üzerindeki etkilerini göstermeye devam ediyor. Durum böyle olunca döviz kurlarında da hareketlilik yaşanıyor. İnişli çıkışlı grafiklerini sürdürmesi nedeniyle pek çok kişi ve Euro fiyatları ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. Peki, Dolar ve Euro bugün ne kadar? Haberimizde, dolar kuru, euro kuru ve TL karşısındaki değişimleri yer almaktadır. Peki, canlı dolar kuru bugün ne kadar? İşte, 3 Mayıs Pazar tarihli canlı döviz kurları ve dolar - euro alış satış fiyatları...

Giriş Tarihi: 3.5.2020 02:02 ABONE OL
Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Serbest piyasada canlı 3 Mayıs Dolar ve Euro fiyatları!

Dolar fiyatları son dönemde en hareketli dönemlerini yaşıyor. Dolar alış - satış işlemi yapacaklar için de güncel döviz kurları merak konusu oluyor. Corona virüs salgınının getirdiği ekonomik dengesizlik dolar fiyatlarında da artışı beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz haftalardan beri devam eden ABD dolarının değer kazanması sürüyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? Haberimizin içerisinden, canlı dolar euro fiyatlarına ulaşabilir, A Para sayfamızdan, güncel döviz kurları ve haftalık - aylık değişim grafiklerine ulaşabilirsiniz.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR ( 3 MAYIS 2020 PAZAR)

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili anlık gelişmelere ve son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel fiyatları takip edebilirsiniz…

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 7 civarında hareket ediyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL ise 7,69 seviyesinde yer alıyor.

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Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Serbest piyasada canlı 3 Mayıs Dolar ve Euro fiyatları!
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