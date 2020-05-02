Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Serbest piyasada canlı 3 Mayıs Dolar ve Euro fiyatları!

Dolar fiyatları son dönemde en hareketli dönemlerini yaşıyor. Dolar alış - satış işlemi yapacaklar için de güncel döviz kurları merak konusu oluyor. Corona virüs salgınının getirdiği ekonomik dengesizlik dolar fiyatlarında da artışı beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz haftalardan beri devam eden ABD dolarının değer kazanması sürüyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? Haberimizin içerisinden, canlı dolar euro fiyatlarına ulaşabilir, A Para sayfamızdan, güncel döviz kurları ve haftalık - aylık değişim grafiklerine ulaşabilirsiniz.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR ( 3 MAYIS 2020 PAZAR)

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili anlık gelişmelere ve son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel fiyatları takip edebilirsiniz…

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 7 civarında hareket ediyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL ise 7,69 seviyesinde yer alıyor.