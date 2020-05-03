BKM küresel örnek olacak

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Kart Merkezi'nin (BKM) ortaklık yapısının değişmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hakim ortak olması sonrası yeni hedefler açıklandı. TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, "BKM'nin uzun vadede yurtdışına açılması ve ağını genişleterek ülkemizin ödemeler alanında küresel bir referans noktası haline gelmesi için üstleneceği role ilişkin yol haritamızı yakında kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. Ödeme sistemlerinde dünya çapında örnek model olabilecek ekosistemin oluşmasını hedeflediklerini belirten Şener, "Yeni yapıda BKM, yenilikçi ödeme yöntemlerine yönelik uygulama alanlarını araştıracak. 7/24 çalışacak anlık perakende ödemeler platformunun geliştirilmesine katkı sunacak. QR kod ve açık bankacılık gibi ödemeler alanının ihtiyacı olan standartların oluşturulmasında aktif rol alacak" şeklinde konuştu. Kartlı ödemeler için yönlendirme ve doğrulama, takas ve mutabakatın yürütülmesi gibi konularda BKM'nin oldukça kritik rollere sahip olduğunu belirten Şener, "Ayrıca, kartlı ödemeler alanında faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından uygulanan bazı standartlar da yine BKM tarafından belirleniyor. Alınan kararla Merkez Bankası, BKM'ye, çoğunluk hisselerini satın alarak hissedar oldu. Ödemeler alanına ilişkin bankamızca belirlenen geliştirme konularında BKM'ye de ilave rol ve sorumluluklar verilecek. Değişen hissedarlık yapısı sonrasında hakim ortak Merkez Bankası olmak kaydıyla bankaların payları ve yönetim kurulunda temsilcileri olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.