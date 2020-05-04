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'tan son dakika mesajı

Sanayi ve Varank'tan son dakika mesajı... , sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bakanlık olarak Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. 14 günde seri üretim bandından inen yerli solunum cihazları 'ye de 'nefes' oldu" dedi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 4.5.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 13:33 ABONE OL
Bakan Varank'tan son dakika yoğun bakım solunum cihazı mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık olarak Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, "14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, "Bakanlık olarak Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceğiz" - "14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu" dedi.

Son dakika: Bakan Varank'tan Milli Teknoloji Hamlesi paylaşımı | Video

Varank, Twitter'daki sosyal medya hesabından, Somali'ye yapılan solunum cihazı yardımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Videolu mesajında, cihazın önemine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreğiyle 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu. Ülkemize ve dostlarımıza umut olacağız."

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Bakan Varank'tan son dakika yoğun bakım solunum cihazı mesajı
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