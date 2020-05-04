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Pandemi sonrasına hazırlık…Kadın girişimciye kim, ne desteği veriyor?

Bir ülkede sayısı artıkça otomatik olarak ülke ekonomisi de gelişiyor. Devletler aslında kadın girişimcileri desteklediğinde, dolaylı olarak ekonomiyi de desteklemiş oluyor. Bu nedenle pandemi sonrası oluşacak yeni düzende; ekonomik dengeleri alt üst olan ülkelerin, ’leri ve kadın girişimcileri hiç olmadığı kadar çok destekleyeceği tahmin ediliyor. ’de 1 milyon 181 bin erkek işverene karşılık, 97 bin kadın işveren bulunuyor. Çalışma yaş aralığında bulunan 31 milyon kadının ancak 9 milyonu çalışıyor. Yani her 100 kadından 29.3’ü ancak iş hayatında aktif olarak rol alıyor.

METİN CAN Ekonomi
Giriş Tarihi: 4.5.2020 15:05 ABONE OL
Pandemi sonrasına hazırlık…Kadın girişimciye kim, ne desteği veriyor?

Türkiye'de kadın girişimci oranı yüzde 8.8. Marka İletişim Danışmanı Firuze Kaymaz, "Pandemi sonrası ülke olarak hızla ayağa kalkabilmemiz için; kadın girişimcilerin ve çalışan kadın sayısının ivedilikle artması gerekiyor. Başka çözüm yok" diyor.

Peki girişimci kadınlara ne tür destekler veriliyor?

*Kendi işini kurmak isteyen genç kadınlara destek sunan ve pozitif ayrımcılık yapan birçok platform bulunmakta. Örneğin KOSGEB tarafından girişimcilere sağlanan destek oranı yüzde 60 iken, kadın girişimcilere sağlanan destek ise yüzde 80 seviyesinde. Aynı zamanda kadın girişimcilere hibe kredi desteği sunuluyor.

*KOSGEB bu yıl tamamı hibe olmak üzere; Geleneksel Girişimci Desteği ile 60 bin, İleri Girişimcilere Destek Paketi ile ise 360 bin lira kadın girişimcilere fon sağlıyor.

*Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı girişimci kadınları kendi işinin patronu yapmak için faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanı sunuyor. 15 bin lira tutarında sağlanan destek, 8 yıl vade ile geri ödenebiliyor.

*Türkiye Grameen Mikrofinans Programı; (www.tgmp.net) kendi işini kurmak isteyen ve bankadan kredi alamayan girişimci kadınlar için finansal hizmet sağlayan bir diğer kuruluş olarak karşımıza çıkıyor. Bir kadın girişimcinin kurumdan destek alabilmesi için 5 kişiden oluşan bir ekip kurması ve organizasyonun 3 gün süren eğitimine katılması gerekiyor.

*Ticaretin Kadınları Platformu https://www.ticaretinkadinlari.com Türkiye'nin her noktasındaki girişimci kadınların birbiri ile iletişime geçmesine olanak tanıyor. Platforma dahil olan şirketler, ürün ve hizmetlerini nasıl öne çıkartabileceklerine dair rehberlik hizmeti alarak büyüme potansiyelini arttırabiliyorlar.

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Pandemi sonrasına hazırlık…Kadın girişimciye kim, ne desteği veriyor?
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