Son dakika! ABD'li efsane yatırımcı Warren Buffett çöktü! Tarihin en büyük zararını açıkladı...

Dünyanın en zengin 5. kişisi olan 90 yaşındaki ABD'li ünlü yatırımcı Warren Buffett'i korona vurdu. Ekonomileri altüst eden virüs en büyük zararı kurt yatırımcıya verdi. Warren Buffett'in şirketi corona virüsü salgınının etkili olduğu dönemde 49,7 milyar dolar zarar açıkladı. Buffett'in şirketinin zararı tarihte görülmüş en büyük ilk çeyrek zararı oldu. Buffett, kişisel servetinden de 17,2 milyar dolar kaybetti. Buffett, dünyanın en zengin 5'inci kişisiydi.

21.7 MİLYAR DOLAR KAR AÇIKLAMIŞTI

Berkshire Hataway geçen yıl aynı dönemde 21,7 milyar dolar kâr açıklamıştı.

Dünyanın en zengin 5. kişisi olan 90 yaşındaki Buffett'ın serveti de yıl başından bu yana 17,2 milyar dolar azalarak 72 milyar dolara geriledi.

Finanstan sanayiye, ulaşımdan perakendeye kadar birçok şirkette ortaklığı bulunan Berkshire Hataway, corona virüsü salgınından en çok etkilenen şirketlerden biri oldu.