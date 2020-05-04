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! 'li efsane yatırımcı çöktü! Tarihin en büyük zararını açıkladı...

haberine göre; Efsane yatırımcı olarak bilinen 'ın kurucusu ve CEO'su olduğu Berkshire Hathaway tarihin en büyük zararını açıkladı. 90 yaşındaki yatırımcının şirketinin kasasında nakit 137,3 milyar dolar olduğu belirtilirken, şirketin borsadaki işlemleri sene başından itibaren yüzde 20 zarar etti. Buffett'in kişisel serveti de yıl başından itibaren 17,2 milyar dolar azaldı ve 72 milyar dolara geriledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 4.5.2020 11:03 ABONE OL
Son dakika! ABD'li efsane yatırımcı Warren Buffett çöktü! Tarihin en büyük zararını açıkladı...

Dünyanın en zengin 5. kişisi olan 90 yaşındaki 'li ünlü yatırımcı 'i korona vurdu. Ekonomileri altüst eden virüs en büyük zararı kurt yatırımcıya verdi. Warren Buffett'in şirketi corona virüsü salgınının etkili olduğu dönemde 49,7 milyar dolar zarar açıkladı. Buffett'in şirketinin zararı tarihte görülmüş en büyük ilk çeyrek zararı oldu. Buffett, kişisel servetinden de 17,2 milyar dolar kaybetti. Buffett, dünyanın en zengin 5'inci kişisiydi.

21.7 MİLYAR DOLAR KAR AÇIKLAMIŞTI

Berkshire Hataway geçen yıl aynı dönemde 21,7 milyar dolar kâr açıklamıştı.

Dünyanın en zengin 5. kişisi olan 90 yaşındaki Buffett'ın serveti de yıl başından bu yana 17,2 milyar dolar azalarak 72 milyar dolara geriledi.

Finanstan sanayiye, ulaşımdan perakendeye kadar birçok şirkette ortaklığı bulunan Berkshire Hataway, corona virüsü salgınından en çok etkilenen şirketlerden biri oldu.

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Son dakika! ABD'li efsane yatırımcı Warren Buffett çöktü! Tarihin en büyük zararını açıkladı...
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