Amerika tarihinin en büyük borçlanması: 3 trilyon dolar

Amerikan Hazinesi tarihinin en yüksek borçlanmasına hazırlanıyor. Çıkarılan kurtarma paketleri nedeniyle sadece ikinci çeyrekte 3 trilyon dolarlık borçlanma yapılacak. Bu rakam Amerikan Hazine tarihinin en yüksek rakamı. Nisan-Haziran ayları yapılacak olan borçlanma ile 2019 yılının tamamında yapılan borçlanmanın iki katı sadece bir çeyrekte yapılmış olacak.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK 677 MİLYAR $

Aynı zamanda üçüncü çeyrekte de ilave olarak 677 milyar dolarlık borçlanma yapılacağı belirtiliyor. Amerika daha önce en yüksek borçlanmasını 2008 finansal krizi nedeniyle 2009 yılında 1.8 trilyon dolar ile yapmıştı. ABD Hazine Bakanlığı bu borçlanma sonrası Fed'in hem vatandaş hem de özel sektör için açıkladığı destek paketlerini finanse edecek. Bu borçlanma seviyesi ABD'nin II. Dünya Savaşı'ndan bu yana oransal olarak en büyük borçlanması.