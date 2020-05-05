Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Amerika tarihinin en büyük borçlanması: 3 trilyon dolar

Amerika tarihinin en büyük borçlanması: 3 trilyon dolar

, Nisan-Haziran ayları arasında tarihinin en büyük borçlanmasına hazırlanıyor. Trilyonlarca dolarlık Kovid-19 paketi açıklayan ülke bu paketleri finanse etmek için sadece bir çeyrekte 3 trilyon dolar borçlanacak

BARIŞ ERGİN BARIŞ ERGİN Ekonomi
Giriş Tarihi: 5.5.2020 14:14 ABONE OL
Amerika tarihinin en büyük borçlanması: 3 trilyon dolar

Amerikan Hazinesi tarihinin en yüksek borçlanmasına hazırlanıyor. Çıkarılan kurtarma paketleri nedeniyle sadece ikinci çeyrekte 3 trilyon dolarlık borçlanma yapılacak. Bu rakam Amerikan Hazine tarihinin en yüksek rakamı. Nisan-Haziran ayları yapılacak olan borçlanma ile 2019 yılının tamamında yapılan borçlanmanın iki katı sadece bir çeyrekte yapılmış olacak.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK 677 MİLYAR $

Aynı zamanda üçüncü çeyrekte de ilave olarak 677 milyar dolarlık borçlanma yapılacağı belirtiliyor. Amerika daha önce en yüksek borçlanmasını 2008 finansal krizi nedeniyle 2009 yılında 1.8 trilyon dolar ile yapmıştı. ABD Hazine Bakanlığı bu borçlanma sonrası Fed'in hem vatandaş hem de özel sektör için açıkladığı destek paketlerini finanse edecek. Bu borçlanma seviyesi ABD'nin II. Dünya Savaşı'ndan bu yana oransal olarak en büyük borçlanması.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Amerika tarihinin en büyük borçlanması: 3 trilyon dolar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA