Hem otomobil üretilecek hem toprak korunacak

Türkiye, Süleyman Demirel'in temsil ettiği "Patates değil otomobil satacağız" zihniyetinden "Hem yerli otomobil üretiriz, hem de tarımı koruruz" düşünce yapısına geçti. Koronavirüsün erteleyemediği yerli oto yatırımında Bursa'da kurulacak fabrikanın Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu tamamlandı.Otomobil fabrikasının inşaat aşaması 18 ay sürecek. İşletmeye alma süreci ise Mayıs 2021'i bulacak. Üretime ise 2022'de başlanacak. Bursa'nın Gemlik ilçesi Gençali mahallesi civarındaki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaat aşamasında maksimum 2 bin kişi çalışacak. İşletme aşamasında ise 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar ise 4 bin 323 kişinin çalıştırılması öngörülüyor. Projede çalışacak personel, niteliklerine göre öncelikli olarak yöre halkından seçilecek.Sahanın bir bölümünde kazı yapılacak alanlarda 10 cm bitkisel toprak bulunduğu ve bu toprak malzeme ekskavatör ile kürenerek alınacak. Alınan toprak, alanda oluşturulacak bitkisel toprak depolama sahasında ayrıca tutulacak.İnşaat aşamasından sonra, rehabilitasyon aşamasında toprak malzeme uygun alanlara serilecek. Bitkisel toprak sıyırma işlemi kazı faaliyetlerine paralel olarak gerçekleştirilecek.Proje alanı ve etki alanında koruma alanı bulunmadığı belirtilirken sahalarda yapılacak hafriyat gibi her türlü müdahale sırasında bir kültür varlığına rastlanması durumunda çalışmalar durdurulacak. Durum en yakın ilgili makamlara veya Müze Müdürlüğü'ne haber verilecek. Böylece proje kapsamında koruma alanlarına olumsuz etki olması beklenmiyor.TOGG'a proje alanı için 49 yıllık irtifak hakkı tesis edilmiş olacak. Fabrikadaki makine ve ekipman eskidikçe, gelişen teknoloji ile birlikte makine ve ekipman yenilenebilecek ve tesisin ömrü uzatılabilecek. Projenin inşaat aşamasında mevcut yollar kullanılması ve bağlantı yolu yapılmaması bekleniyor. Ayrıca yollarda genişletme de yapılmayacak. Trafik ile ilgili olumsuz bir etkinin meydana gelmemesi öngörülüyor.2 binin üzerinde örneklemle otomobil satın alma davranışı üzerine bir araştırma yapıldı. Buna göre, Türkiye pazarında C segmentinde bir Spor Amaçlı Taşıt'a (SUV) olan talebin yüksek olduğu görüldü. Pazar tahminleri de gelecek 7-8 yıl içinde sedan pazarının yüzde 1-2, SUV'ların ise yüzde 8'in üzerinde büyüyeceğini işaret ettiği için ilk ürünün C segmentinde SUV olmasına karar verildiği vurgulandı.Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 50 adet kamyon, 10 adet kule vinç, 5 adet mobil vinç, 5 adet ekskavatör, 5 adet kazık makinesi, 20 adet mikser, 3 adet beton pompası ve 5 adet jet grout makinesi kullanılacak. Ancak bu iş makinelerinden sadece kamyonlar sahaya malzeme temini için giriş-çıkış yapacak.