Irak’ta kepenkler açıldı! Türkiye’de telefonlar susmadı

Bu durumun Çin ve İran'ın ardından ülkenin en büyük ürün tedarikçisi konumunda olan Türkiyeli ihracatçılar için büyük bir fırsat yarattığını söyleyen Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha, "Türkiye olarak Irak'ta çarşı-pazarın açılmasının etkisini anında gördük. Üç gündür telefonlarımız susmuyor" dedi.

PAZARDA BÜYÜK AÇIK VAR

Irak'ın genelinin yanı sıra Kuzey Irak'ta virüs önlemleri döneminde ürün anlamında ciddi bir açlık oluştuğunu söyleyen Taha, "Son birkaç gündür Türkiye'nin pek çok şehrinden iş insanları sahibi olduğum lojistik firmasını arayarak ürünlerini Irak'a götürmemizi istiyorlar. Irak'a yapılan ihracatta ciddi bir hareketlenme söz konusu" dedi. Medikal ürünler ve gıda başta olmak üzere, inşaat malzemeleri, elektrikli ev aletleri ve kişisel tüketim ürünlerine yoğun talep olduğu bilgisini veren Taha, şöyle devam etti: "İstanbul'dan birçok firma ürün göndermek istiyor. Bunun yanı sıra Mersin, Gaziantep, Adana ve Mardin gibi illerde Irak'a ürün gönderme anlamında çok büyük bir ilgi var. Güneydoğu Anadolu'daki firmalar hareketlenme var."

10 MİLYAR YAKALANABİLİR

Virüs nedeniyle Çin ürünlerine karşı oluşan tepkinin Türkiye için büyük bir fırsat yarattığı bilgisini veren Taha, "Bu tepkiden faydalanıp atağa kalkabiliriz. Özellikle medikal ürünlerde pazarı onlara bırakmamız lazım. Bir TIR maskeyi 500 bin dolara satmak mümkün. Eğer bunu başarırsak bu yıl Irak'a yapacağımız ihracat 10 milyar doları rahatlıkla bulabilir. Önümüzde ciddi bir fırsat var" diye konuştu.

HABUR'DAN GEÇİŞLER ARTIYOR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yurtdışı satışlarının yüzde 65'ini Irak'a yaptığı bilgisini veren Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya, "Özellikle Kuzey Irak'taki alıcılar iğneden ipliğe ihtiyaç duydukları tüm ürünleri Türkiye'den alıyorlar. Bu pazardaki açılma bölgemiz iş insanları ve üreticileri için son derece önemli" dedi. Irak'ta yaşanan ekonomik hareketlenmenin Habur Sınır Kapısı'ndan net bir şekilde görüldüğünü söyleyen Kaya, şunları kaydetti: "Önlemlerin yoğun olduğu dönemlerde günde 200-300'lere kadar düşen TIR geçişleri şu anda 1.300'lü geçti.. Bu durum bile tek başına pazardaki hareketliliğin göstergesi. Habur Halen yüzde 60 kapasite ile çalışıyor. Rahatlıkla bu sayı çok daha yukarılara çıkacaktır."

AVM'LER 9-6 ARASI AÇIK

40 gün önce aldığı sokağa çıkma yasağını kademeli olarak hafifleten Irak merkezi yönetimi ve Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, sabah 9 ile akşam 6 arasında AVM'leri ve cadde mağazalarını da açık tutacak olması bölgeye hazır giyim ihracatı yapan tekstilcilerde de rahatlama sağladı. Kuzey Irak'ta 10 mağazası bulunan Jiber Tekstil'in sahibi İhsan Oğurlu, "AVM'lErin yeniden açılmış olması bizler için çok önemli. Satışlarımız şu anda yüzde 30-40'lar civarında. Ancak bayramdan sonra rahatlıkla yüzde 70-80'lere çıkarız" değerlendirmesini yaptı.