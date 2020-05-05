Yeni tip corona virüsü tedbirleri kapsamında ekonomik destek paketi olan kısa çalışma ödeneği yoğun olarak araştırılıyor. Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle işten çıkarılan ya da ayrılmak zorunda kalan vatandaşların başvuruda bulunduğu ödenek işçilere büyük destek sağlıyor. Başvuruların yalnızca İŞKUR'a elektronik ortam üzerinden yapıldığı ve ödenekte çalışanlara İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödendiği biliniyor. Üretim ve çalışma faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan işçiye ve işverene verilen Kısa çalışma ödeneği nereden alınıyor, ne zaman hesaplara yatacak? Kısa çalışma ödeneği bugün ödenecek mi?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN ALINIYOR, NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Milyonlarca çalışanın, çalışmadığı dönemler içerisinde üç ayı aşmamak şartıyla verilecek olan kısa çalışma ödeneği yoğun ilgi görüyor. Nisan ayında çalışılmayan günler için kısa çalışma ödeneğinin bugün ödenmesi bekleniyor. Buna göre; kısa çalışma ödeneği nereden alınıyor, bugün ödenecek mi sorularının yanıtları belli oldu.

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