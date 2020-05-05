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çalışma ödeneği nereden alınıyor, ne zaman hesaplara yatacak? bugün ödenecek mi?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok kurum ve kuruluş kapatılmıştı. Virüs sebebiyle zorunlu olarak kapatılan perakende ve yeme içme sektörleri başta olmak üzere işverenlerin imdadına yetişen çalışma ödeneği nereden alınıyor, ne zaman hesaplara yatacak? Gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Ekonomik alanda alınan tedbir paketinde kayıp yaşayan işletmeler, elektronik ortamdan İŞKUR'a bu ödenek için başvuru yapabiliyor. Ödenekten yararlanmak için kişinin asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Peki bugün ödenecek mi? Kısa çalışma ödeneği nasıl ve nereden alınıyor, ne zaman hesaplara yatacak?

Giriş Tarihi: 5.5.2020 12:58 ABONE OL
Kısa çalışma ödeneği nereden alınıyor, ne zaman hesaplara yatacak? Kısa çalışma ödeneği bugün ödenecek mi?

Yeni tip corona virüsü tedbirleri kapsamında ekonomik destek paketi olan çalışma ödeneği yoğun olarak araştırılıyor. Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle işten çıkarılan ya da ayrılmak zorunda kalan vatandaşların başvuruda bulunduğu ödenek işçilere büyük destek sağlıyor. Başvuruların yalnızca İŞKUR'a elektronik ortam üzerinden yapıldığı ve ödenekte çalışanlara İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödendiği biliniyor. Üretim ve çalışma faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan işçiye ve işverene verilen , ne zaman hesaplara yatacak? bugün ödenecek mi?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN ALINIYOR, NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Milyonlarca çalışanın, çalışmadığı dönemler içerisinde üç ayı aşmamak şartıyla verilecek olan kısa çalışma ödeneği yoğun ilgi görüyor. Nisan ayında çalışılmayan günler için kısa çalışma ödeneğinin bugün ödenmesi bekleniyor. Buna göre; kısa çalışma ödeneği nereden alınıyor, bugün ödenecek mi sorularının yanıtları belli oldu.

Konuya dair güncel bilgiler için haberimizin devamını ziyaret edebilirsiniz.

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Kısa çalışma ödeneği nereden alınıyor, ne zaman hesaplara yatacak? Kısa çalışma ödeneği bugün ödenecek mi?
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