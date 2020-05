SON DAKİKA! AVM'lerde hangi önlemler alınacak? Canlı yayında önemli açıklama

Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan AVM'ler 11 Mayıs tarihinde açılacak. AVM ve yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş AHaber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika: İşte 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerde uygulanacak yeni kurallar... | Video

SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYARAK MÜŞTERİ KABUL EDECEĞİZ

AVM ve yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, "11 Mayıs itibarıyla AVM'ler açılacak. Vergi ödeme ve ertelenmeleri konusunda Maliye Bakanımız ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Kademeli olarak açılırken, sosyal mesafe kurallarına uyarak müşteri kabul edeceğiz. İçeri girerken ateşlerini ölçeceğiz. Ateş ölçerler hem teknik kamera hem de insan eliyle yapılacak. İçeri girerken dezenfektan işlemleri yapılacak." dedi.

GİYİNME KABİNLERİ NASIL OLACAK?

Altaş ,"Giyinme kabinlerinde giyilip, çıkartılan ürünün belli bir sürede askıda kalması, dezenfektan işlemlerinin her müşteriden sonra yapılması gibi önlemler var. Yeni uygulamalar, sanal deneme çalışmaları da yapılıyor. Çalışma saatleri her lokasyondaki AVM'ye göre değişecek. Bunlar uyum aşamasında her AVM kendisi karar verecek." diye konuştu.