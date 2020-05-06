Sanayide çarklar dönmeye başlıyor

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın ilk safhasını açıkladığı normalleşme sürecinin ilk adımında otomotiv sektörü tam kadro sahaya iniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "11 Mayıs itibarıyla ülkemizdeki tüm otomotiv ana fabrikaları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak" dedi. Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) "İşimiz, Gücümüz Üretim" başlıklı ortak toplantısına video konferansla katılan Varank, sanayicilerle dirsek temasında olmaya önem verdiklerini belirten söyledi. Salgının başından itibaren her türlü talep ve öneriyi titizlikle dikkate aldıklarını ifade eden Varank, "Fabrikaların temelli kapanması gibi bir yaklaşımımız asla olmadı. 16 bin 900 firma üretimlerini sürdürdü" ifadelerini kullandı.Otomotiv fabrikalarının büyük bölümünün yeniden üretime geçtiğini aktaran Varank, şunları söyledi: "11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm ana otomotiv fabrikaları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak. Bazı tekstil firmalarının da açılmaya başladığını biliyoruz."Öte yandan normalleşme adımlarına bankalar da katılıyor. Bu hafta başında Denizbank, QNB Finansbank, Şekerbank ve TEB normal çalışma düzenine geçti. Garanti ve Akbank bugün, İş Bankası ise 11 Mayıs'ta normal mesaiye dönüyor.FİRMALARIN hangi sağlık tedbirleri içinde çalışacağına yönelik bir sertifikasyon gündeme gelebilir. Özellikle ihracat yapan firmaların mal sattıkları firmalarda, 'hangi koşullarda çalışıyorsunuz' noktasında bir takım sorgulamalar da olacak.BIZ zaten sektör olarak yüzde 80 oranında açığız, kapatmadık. 15 Mayıs'tan sonra zaten dünyada da hareketlilik başlayacak. Bütün standartları kollayarak işlerin devamlılığı sağlanmalı.OSB'LERDE çalışan binlerce insan test ediliyor. Herkesin endişeleri azalmış durumda. Bu da üretime geçişi kolaylaştırdı. Bu hafta sektörümüz tekrar canlandı. Sağlık kurallarına uyarak üretime başladık.SEKTÖR olarak üretiminin kısmi zamanlı bile olsa devam etmesini her zaman dile getirdik. Fabrikalarımız gerek sosyal mesafe gerekse yemekhane gibi konulara uyum sağlıyor.