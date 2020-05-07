EBA’nın video altyapısı 5 kat daha yükü kaldırır

İnsanlarınevlerinde kaldığı bu dönemde özellikle dijital servislerin yoğun bir şekilde kullanıldığını gözlemliyoruz. Bunların başında oyun servisleri, dijital TV servisleri ve online eğitim platformları yer alıyor. Şu anda ilk etapta söz konusu dijital servislerin kullanımının yüzde 50 ila 200 arasında büyüdüğünü görüyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin bu alandaki önemli altyapı sağlayıcılarından olan Medianova'nın kurucusu Serkan Sevim ile konuştuk. Sevim'in şirketi Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) video alt yapısını temin ederek Türkiye'nin online eğitimde başarılı bir sınav vermesini sağladı. EBA'da trafiğin 40 kat arttığını belirten Sevim, "6 milyon kişiye aynı anda hizmet verdik. Buna rağmen veri talebi Medianova'nın kapasitesinin yüzde 20'sine ancak gelebildi" dedi. Öte yandan genel e-ticaret trafiğinde de artış olduğunu belirten Sevim şunları aktardı: "Baktığımızda temel ihtiyaçlar konusunda hizmet veren e-ticaret sitelerinin öncelikle tercih edildiklerini görüyoruz. Tüketiciler mutfak alışverişlerini net şekilde e-ticaret platformlarına kaydırmış durumda. Burada da büyüme yüzde 200'ler civarında görülüyor. Diğer sitelerde ise ilk birkaç haftaki küçülmelerden sonra trafikler artarak devam etmeye başladı. İlk verilere bakılırsa özellikle belirsizlik dönemi sona erdiğinde, önümüzdeki dönemde e-ticaret 4-5 senelik büyümeyi önümüzdeki 12 ila 24 ay içinde yapacak. Bu da tabii kanal olarak şirketlerin e-ticaret'e daha büyük ciddiyetle bakmasına ve 'olsa iyi olur' durumundan 'olmazsa olmaz' durumuna gelmesine yol açacak."