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kullananlar dikkat! Coronavirüs sürecinde arttı!

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat eden tüketicilerin alışverişlerini büyük oranda internete taşıdığını söyleyen Bilgi Güvenliği Uzmanı Ateş Sünbül, “Tüm kredi kartlarınızı yanınıza almayın, kart kopyalarına karşı uyanık olun, çift ödemelere dikkat edin, acil telefon numaralarını bir yere yazın” dedi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 7.5.2020 13:54 Son Güncelleme: 7.5.2020 14:04 ABONE OL
Kredi kartı kullananlar dikkat! Coronavirüs sürecinde arttı!

Koronavirüs salgının e-ticareti olumlu etkilediğini aktaran Mazars Denge Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Partner'ı Ateş Sünbül, internet alışverişlerinde güvenliğini sağlamak için tüyolar verdi. Online alışverişle hiç tanışmamış tüketicilerin bile bu süreçte internetten alışveriş yaptığını hatırlatan Sünbül, "Dışarı çıkarken yanınıza dolabınızdaki tüm kıyafetleri almadığınız gibi tüm kredi kartlarını da almamanız güvenliğiniz açısından dikkat etmeniz gereken bir husustur. Çalınma durumunda tüm bankalara ayrı ayrı kapama talimatlarını vermek eğer yurt dışındaysanız zorlu olacaktır" diye konuştu.

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Kredi kartı kullananlar dikkat! Coronavirüs sürecinde arttı!
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