Kredi kartı kullananlar dikkat! Coronavirüs sürecinde arttı!

Koronavirüs salgının e-ticareti olumlu etkilediğini aktaran Mazars Denge Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Partner'ı Ateş Sünbül, internet alışverişlerinde kredi kartı güvenliğini sağlamak için tüyolar verdi. Online alışverişle hiç tanışmamış tüketicilerin bile bu süreçte internetten alışveriş yaptığını hatırlatan Sünbül, "Dışarı çıkarken yanınıza dolabınızdaki tüm kıyafetleri almadığınız gibi tüm kredi kartlarını da almamanız güvenliğiniz açısından dikkat etmeniz gereken bir husustur. Çalınma durumunda tüm bankalara ayrı ayrı kapama talimatlarını vermek eğer yurt dışındaysanız zorlu olacaktır" diye konuştu.