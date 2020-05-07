MESS, Kovid-19'a karşı teknoloji hamlesi başlattı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'ndan (MESS) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle üretim süreçleri ve çalışma hayatı baştan aşağı yeniden tasarlanırken teknoloji üreterek kendini adapte edebilen ülkeler ve şirketler daha rekabetçi konuma geliyor.

MESS, metal sanayinin bu süreçten güç kazanarak çıkması için MESS SAFE girişimini başlatıyor. İş yeri hijyeni ve topluluk yönetiminin ön plana çıktığı yeni dönemde, çalışanların sağlığı teknolojiyle güvence altına alınıyor. MESS SAFE girişiminin ilk ürünü giyilebilir çözüm ve mobil uygulama ile iş yerlerindeki birinci öncelik olan sosyal mesafenin korunması sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Kovid-19 salgınıyla tüm dünyada üretim ve çalışma düzeninin değiştiğini anımsattı.

Akkol, MESS olarak 60 yıllık tecrübelerini, çalışma hayatının yarınları için seferber ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Değişimi takip eden değil, şekillendiren, ona yön veren bir kuruluşuz. Yeni dünyada bir adım öne geçmek için MESS SAFE adıyla teknoloji hareketi başlattık. Bu hareketin birinci önceliği çalışma arkadaşlarımızın sağlığı. İlk olarak üretimde çalışanlar arasında sosyal mesafenin korunmasını sağlayan giyilebilir çözüm ve mobil uygulamamızı üyelerimizin hizmetine sunuyoruz. Önümüzdeki günlerde çalışma arkadaşlarımızın iş sağlığı güvenliği ekipmanlarını tam olarak kullanmalarını güvence altına alacak, iş kazalarını en aza indirecek akıllı kamera çözümleri hazırlayacağız."