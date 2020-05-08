ABD rüyası bitiyor! 20.5 milyon kişi işsiz, şirketler iflas ediyor...

Amerika'da koronavirüs pandemisi başlamadan önce de zor durumda olan perakende sektörü dökülüyor. Ünlü moda zinciri J. Crew Group ve lüks mağaza perakendecisi Neiman Marcus Group, mayıs ayının ilk haftasında iflas koruması için başvuruda bulundu. Mayıs ayının ilk haftasındaki iflas başvurusu sayısı 11'i buldu. Bu iki firma dışında dokuz perakendeci daha iflas başvurusu yaptı. Satışların azalması ve bu krize yol açan yıllar süren kayıplarla karşı karşıya olan JC Penney, iflas başvurusunda bulunmayı ve tasfiyeyi umuyor. S&P Global Ratings tarafından izlenen 125 restoran veya perakende şirketinin yaklaşık yüzde 30'unda temerrüde düşme riski var.

İŞSİZLİK YÜZDE 14.7 OLDU

Sadece perakende alanında da değil ülke genelinde birbiri ardına iflaslar yaşanıyor ve işsizlik rakamları rekor kırmaya devam ediyor. ABD işsizlik oranı nisan ayında yüzde 14.7 ulaştı. 20.5 milyon kişi işini kaybetti. Büyük Buhran'dan bu yana böyle bir yıkım görülmedi. ABD'de Kovid-19 öncesi şubat ayında işsizlik oranı, yarım yüzyılın en düşük seviyesi olan yüzde 3.5 düzeyindeydi.