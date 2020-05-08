Girişim yatırımlarında online imzalara devam

SAĞLIKLI yaşam, sanal eğitim platformları Kovid-19 salgınında ilgi çeken yatırım alanları olmaya devam etti. İnteraktif eğitim ve mobil ortamda sağlıklı hayat uygulamaları ekonominin küçüldüğü dönemde bile yatırım morali sağladı. Yatırım haberlerinin ilki İnteraktif video e-öğrenme platformu İş Bankası girişim hızlandırma platformu Workup mezunu GmPly, Buba Campus'ten 1 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı. Aldıkları bu yatırımın öncelikle Türkiye'de daha fazla müşteri kitlesine ulaşmasına ve daha sonrasında globale açılma konusunda önemli katkılar sağlayacağını belirten GmPly, pandemi sonrasında ilk önce Avrupa ve sonrasında ise ABD'ye açılmak için de ikinci tur yatırım hazırlıklarına hız vereceklerini paylaştı.Diğer yatırım haberi de kadınların özel günlerini takip eden dijital asistan uygulaması Pepapp oldu. Zorlu dönemde art arda yatırım haberlerini açıklayan girişim için operasyonlarını güçlendirme şansı yakalayacak. 750 bin aktif kullanıcısı olan Pepapp, önce Erdem Yurdanur ve kurucusu olduğu Kokteyl'den 225 bin dolar yatırım aldığını, ardından dizi ve sinema oyuncusu Bensu Soral Baş'tan yatırım aldığını duyurarak ekosisteme de moral verdi. Yatırım imzaları, sosyal mesafeyi koruyarak online ve gerçek zamanlı atıldı.