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sosyal medyadan duyurdu! Kardeş geldi...

Teknik Müdürü , İkinci AKINCI Taarruzi ('nın) görselini Twitter hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 8.5.2020 16:56 Son Güncelleme: 8.5.2020 17:05 ABONE OL
Selçuk Bayraktar sosyal medyadan duyurdu! Kardeş geldi...

Baykar Savunma mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretim süreci devam eden AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi ilk uçuşunu yakın zamanda gerçekleştirecek.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Akıncı TİHA'nın ikinci prototipine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar paylaşımında, "Kardeşi geldi… Ama sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

İSMAİL DEMİR: İHA/SİHA SAYISI 107'YE ULAŞTI

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den sosyal medyada çalışmalarından dolayı Baykar Savunma'yı tebrik etti.

Demir mesajında şu ifadeleri kullandı:

Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 adet Bayraktar TB2 teslimatı gerçekleştirdik. Böylece envantere giren İHA/SİHA sayısı 107'ye ulaştı. Milli Teknoloji Hamlesi ile çıktığı yolda ülkemizin her kritik döneminde gönülden işe koyulan Baykar Savunma'yı tebrik ediyorum.


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Selçuk Bayraktar sosyal medyadan duyurdu! Kardeş geldi...
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