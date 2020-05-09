700 bin ücretsiz izinliye destek başladı

Koronavirüs salgını ile mücadelede, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği alamayanlar için ücretsiz izinde destek ödemeleri dün başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu bildirim sistemi üzerinden başvuruda bulunulan 700 binin üzerindeki kişiye yaklaşık 1 milyarlık destek ödemesi yapılacak.Hükümet, istihdamı korumak için yaşama geçirdiği kısa çalışma ödeneği kapsamında bugüne kadar 2.5 milyon çalışana ödeme yaparken, 11 Mayıs'ta kapılarını açacak AVM'ler, güzellik salonları, kuaförlere ödemeler devam edecek. Kısa çalışma ödeneğinde faaliyetin tamamen durmaya ya da büyük ölçüde üçte bir oranında azaltılması esası bulunuyor. Bu kapsamdaki işletmelerin büyük çoğunluğunun normalleşme sürecinde üçte bir azalmaya girmesi bekleniyor. Bu durumda ödemeleri devam edecek. İş saatine göre ödeme yapılırken, kapalı dükkânlar tamamını, kısmen çalışmaya başlayanlar üçte birini alacak. Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar yapılan başvuru sayısı 3.5 milyonu geçerken, normalde 5 Mayıs'ta başlayacak ödemelerin tamamı yapıldı. Kısa çalışma ödeneğinde başvuruda 450 gün prim ve 60 kesintisiz prim ödeme günü tamamlayamayanların oranı yüzde 25. O başvurular da ücretsiz izin desteğinden yararlanmış olacak. Böylece sözleşme dâhilindeki bütün çalışanlar korunmuş olacak.