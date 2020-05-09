Devlet Bahçeli: IMF heyetiyle otel lobilerinde kulis yapanlar Türkiye ekonomisine atıp tutuyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

DEVŞİRİLMİŞ UCUBELER TÜRK MİLLETİNİ KANDIRAMAZLAR.

Ekonomiye yapılan saldırılar konusunda da önemli açıklamalar yapan Bahçeli " IMF heyetiyle otel lobilerinde kulis yapanlar Türkiye ekonomisine atıp tutuyorlar. Çok başarılı bulduğumuz Sayın Berat Albayrak'a verip veriştiriyorlar! İnsan da biraz edep olur, biraz erdem olur, Kemal Derviş'in yardakçıları, devşirilmiş ucubeler Türk milletini kandıramazlar." dedi.

Bahçeli şöyle konuştu:

"İNSANLIK SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDIKTAN SONRA"

Fabrikaların çarkları insansız nasıl dönecektir? İnsanlık solunum cihazına bağlandıktan sonra Merkez Bankası'nın rezerv miktarının ne önemi olacaktır? Enflasyon buraya çıkmış, bütçe açığı şuraya varmış, işsizlik şu kadar olmuş demenin bugünkü nazik dönemde manası nedir?

"İŞBİRLİKÇİLERE BAKINIZ! HAVAYA UÇACAKLAR"

Özne insan değil midir? İnsan özel ve eşref-i mahlukat değil midir? O halde CHP'nin salgına ve nice saldırılara karşı direnen Türkiye ekonomisiyle ilgili felaket tellallığına soyunması utanmazlık sayılmayacak mıdır? İşbirlikçiliğe bakınız, Türkiye batsa havalara uçacaklar!

"KARANLIK SENARYOLARIN BENZERLERİ"

Türkiye ekonomisi yakın zamanda dört şiddetli operasyona maruz kaldı. Ağustos 2018, Mart 2019, Ekim 2019 ve 6 Mayıs 2020. Hafıza kayıtlarımızda mahfuzdur:2000 ve 2001 krizlerinde hangi ayak oyunları,hangi karanlık senaryolar devreye alındıysa şimdilerde benzerleri uygulanmaktadır

"KÜRESEL ÇETELERE GÜLÜCÜK DAĞITANLAR"

Cenab-ı Allah Kuran'da buyuruyor: "Sakın cahillerden olmayın." Cahilsindir, okur öğrenirsin. Paran yoktur, çalışır kazanırsın. Aşın ve işin yoktur, Allah nasip eder bulursun. Ya hıyanete ne demek lazımdır? Ya küresel ekonomik çetelere gülücükler dağıtanlar nasıl yorumlanacaktır?

"BU KADAR MI MENSUBİYETİNİZ ÖLÜ GİBİ?"

CHP'ye bakarsak iflas bayrağı çoktan çekilmiştir. Aynısını bazı Alman vakıfları, bir kısım derecelendirme şirketleri, hatta kalemini bazuka gibi kullanan köhne yazar-çizer takımı da söylemiyor mu? Bu kadar mı Türkiye'ye öfkelisiniz? Bu kadar mı mensubiyetiniz ölü gibi?