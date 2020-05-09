İŞKUR Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 1170 TL Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak?

Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Vatandaşların salgın sürecinde ekonomik açıdan en az hasarı alabilmesini sağlamak adına devlet tarafından birçok ödenek sunuluyor. Bu ödeneklerin başvurularının başlaması ile beraber ise binlerce vatandaş konuya dair detayları internet aracılığı ile araştırmaya devam ediyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve ücretsiz izne çıkan vatandaşların ekonomik açıdan herhangi bir zorluk yaşamaması için devlet tarafından sunulan bu ücreti almak isteyen vatandaşlara en azından bir süre kişilere gelir kapısı oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu kapsamda yaptığı son dakika açıklaması ile "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak." İfadelerini kullanılmıştı. Peki, Ücretsiz maaş desteği ödeneği ne kadar, kimler başvurabilir? Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar…

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ÖDEMELER BAŞLADI MI?

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ya da ücretsiz izne çıkan vatandaşların yararlanacağı ücretsiz izin maaş desteği yoğun olarak ilgi görüyor. Vatandaşlar başvuru şartlarına dair detayları araştırırken haberimizden tüm detaylara erişebilirsiniz. Buna göre; 2020 Ücretsiz izin maaş desteği nasıl ve nereden alınır, başvuru şartları nelerdir?

İşte yanıtı!