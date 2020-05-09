TAV, Almatı Havalimanı için imzayı attı

TAV Havalimanları, Kazakistan'ın ticari başkenti ve en yoğun trafiğe sahip havalimanı olan Almatı'yı satın almak üzere hisse alım sözleşmesini imzaladı. Şirketten yapılan açıklamada, TAV ve VPE Capital'in oluşturduğu konsorsiyumun, Almatı Havalimanı'nı tüm işletmeleriyle birlikte 415 milyon dolar karşılığında satın almak üzere anlaştığı belirtildi. TAV'ın satın alma işlemini yapan konsorsiyumdaki payı yüzde 75'ten az olmayacak şekilde bir yapı oluşturuldu. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Almatı, 'İpek Yolu'nun önemli duraklarından biri" dedi.