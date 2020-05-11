SON DAKİKA HABER: 1000 TL sosyal yardım desteği parası sorgulama ekranı: 1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, nereden sorgulanır?

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermeye devam ederken, ekonomik anlamda son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Dar gelirli vatandaşları bu süreçte ellerini rahatlatmak için 1000 TL'lik sosyal yardım desteği parası, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor. Şu ana kadar ilk iki faz ödemeleri tamamlanmış ve toplamda 4.4 milyondan fazla kişiye biner liralık ödemeye yapılmıştı. Gözler üçüncü faz ödemelerine çevrilirken, en çok araştırılan konular arasında, '1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve sorgulama nereden yapılır?' yer alıyor. İşte, 1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet ile başvuru sonuç sorgulama ekranı ve son dakika gelişmeleri…

1000 TL SOSYAL YARDIM PANDEMİ PARASI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA E DEVLET!

Haberimizden, 3. faz 1000 TL sosyal yardım pandemi parası başvurusu, şartları ve ne zaman verileceği hakkında bilgi edinebilir; sorgulama işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağını öğrenebilirsiniz.

Bu hafta 3. Faz ile devam eden 1000 TL sosyal yardım başvurusu, E-Devlet üzerinden gerçekleşmeye devam ediyor. Şartları karşılayan vatandaşların hesaplarına tahsis edilecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım tutarı, 4/A kapsamındaki kamu işçileri ve 4/C kapsamındaki memurlar tarafından alınamayacak. E-Devlet üzerinden gerçekleşecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu, şartları tam olarak karşılayan kişilere tahsis edilecek.

İşte, 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet başvuru ve sorgulama ekranı;