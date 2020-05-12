İşsiz sayısı 502 bin kişi azaldı

Koranavırüs öncesi döneme işaret eden veriler, ekonomide ilk çeyrekte başlayan güçlü toparlanmayı teyit etti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 puan, Ocak 2020'ye göre ise 0.2 puan azalarak yüzde 13.6'ya geriledi. İşsizlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bine indi. İşsiz sayısı ocak ayına göre ise şubatta 134 bin kişi azaldı. Genç nüfusta işsizlik ise yüzde 26.1'den 24.5'e indi.