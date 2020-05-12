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SON DAKİKA | ne zaman ödenecek, başvuru sonucu sorgulama nereden yapılır? E Devlet ile 3. faz parası başvurusu sorgulama

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında yurttaşların maddi hasarını en aza indirmek için alınan tedbirlerden birisi de devlet tarafından sağlanan pandemi destek parası olarak öne çıkıyor. İlk iki faz ödemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken 3. faz sosyal yardım parası başvurusu yapan vatandaşlar da ödemelerin yapılmasını bekliyor. Bu doğrultuda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından konuya dair açıklamalar yapıldı. Yaşanan bu gelişmenin üzerine başvurusunu yapan vatandaşlar, '3. faz 1000 TL sosyal yardım parası ne zaman verilecek, başvuru sorgulama nereden yapılır?' sorularını araştırmaya başladı. Peki, 3. faz ödemeleri ne zaman yapılacak, başvurusu nasıl yapılır ve kimler alabilir? İşte, E Devlet başvuru ve sorgulama ekranı ile 3. faz 1000 TL pandemi sosyal yardım ödemeleri hakkında son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 12.5.2020 07:06 ABONE OL
SON DAKİKA | Pandemi sosyal destek ne zaman ödenecek, başvuru sonucu sorgulama nereden yapılır? E Devlet ile 3. faz 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu sorgulama

Son dakika haberleri... 3. faz pandemi 1000 TL parası başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve ne zaman ödenecek sorularının yanıtı, Kovid-19 salgını süresince en çok yanıtı merak edilenler arasında bulunuyor. Bilindiği gibi, koronavirüs döneminde vatandaşların maddi hasarının en az olması için devlet tarafından ödeneği sağlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu destek projesi ödemeleri için belirtilen koşulları karşılayan kişiler E Devlet kapısı başvuru ekranı üzerinden işlemlerini yapıyor. 4 milyondan fazla kişiye yapılan ilk iki faz ödemelerinin ardından, gözler 3. faz ödemelerine çevrildi. Peki, 3. faz ödemeleri ne zaman yapılacak, kimlere veriliyor ve sorgulama nereden yapılır? Detaylar haberimizde.

3. FAZ PANDEMİ SOSYAL DESTEK PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLERE VERİLİYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, 1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları ve kimlere verileceğine ilişkin detaylar da açıklandı. Buna göre, değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

3. FAZ PANDEMİ 1000 TL SOSYAL DESTEK PARASI NE ZAMAN ÖDENECEK? E DEVLET SORGULAMA

Haberimizden, 3. faz 1000 TL sosyal yardım pandemi parası başvurusu, şartları ve ne zaman verileceği hakkında hakkında bilgi edinebilir; sorgulama işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağını öğrenebilirsiniz.

İşte, 1000 TL sosyal yardım destek parası E Devlet başvuru sorgulama ekranı;

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SON DAKİKA | Pandemi sosyal destek ne zaman ödenecek, başvuru sonucu sorgulama nereden yapılır? E Devlet ile 3. faz 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu sorgulama
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