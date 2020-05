Türkiye berbere koştu

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'tan bu yana kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları dün yeniden kapılarını açarak siftah yaptı. 50 günlük molanın ardından tüm yurtta faaliyetlerine başlayan işletmelerde renkli görüntüler yaşandı. İşyerlerini uzun bir aradan sonra açan berberler, "Her türlü hijyen tedbirini aldık. Müşterilerimizle bir araya gelmekten mutluyuz" derken müşteriler ise, "Berberde saçımızı kestirmek ve boya yaptırmak ayrı bir keyif. Berber ve kuaförlerimizi özledik, onların kıymetini anladık" mesajı verdi.Kuaför ve berberlerin, yoğunluk oluşmasını engellemek amacıyla getirilen kurallara uyarak müşterilerini randevu ile ya da sırada bekleterek içeri aldıkları gözlendi. Sosyal mesafeyi koruyacak şekilde koltuk sayılarının azaltıldığı salon- larda müşteriler arasında birer koltuk boşluk bırakılmasına dikkat edilirken, 09.00-21.00 arasında hizmet verecek işletmelerde çalışanlar eldiven, maske, steril önlük, havlu ve tek kullanımlık malzemelerle randevu alınarak hizmet verdi. Ateşi ölçülen müşterilerin ellerine dükkânlara girişte dezenfektan sıkıldı. Polis ekiplerince işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.İstanbul Kağıthane'de 15 yıldır berberlik yapan Hakan Kaysanik, "Tek kullanımlık ürünler kullanıyorum" dedi. 20 yıllık berber Mehmet Erdoğan ise "İlk müşterimizi aldık. Her türlü hijyen kuralına uyuyoruz. Dükkânda müşteri varken, ikinci müşteriyi almıyor randevu ile çalışıyoruz. Tıraş bittikten sonra kolonyasını ikrâm ettikten sonra müşterimizi uğurluyoruz" diye konuştu. Kadın kuaförü Ali Köksaldı ise şunları söyledi: "Müşterilerimiz bu süreçte tanınmaz hale gelmiş. Açılış kararı hem bizi hem de onları memnun etti. Siperlikli gözlük ve maskelerimizle müşterilerimizin saçlarına müdahalede bulunuyoruz."Bir berber salonunun ilk müşterisi olan Çağatay Öztürk ise uzun bir aradan sonra ilk müşteri olmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. İzolasyon sürecinde saçlarının çok uzadığını söyleyen Hüseyin Temur da "Berberlerin açılmasını bekledik. Kararın açıklanmasından sonra hemen berberime koştum. Randevu alarak koltuğa oturdum. Uzayan saçlarımdan kurtulduğum için rahatladım" diye konuştu.Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, dün itibarıyla normalleşme sürecinin başladığını söyledi. Salgınının henüz geçmediğini hatırlatan ve ikinci evre için alınması gereken önlemler olduğunu belirten Metintaş, "Her ortamda fiziksel ve sosyal mesafe kuralına uymak şart. Maske kullanmaya alışmak zorundayız. Yanımızda küçük bir kolonya veya el dezenfektanı taşımak da yeni normalimiz olacak" diye konuştu.Saç kesiminin yanı sıra diğer hizmetlerde de tek kullanımlık malzeme zorunluluğunun getirilmesi fiyat çizelgelerine yansıdı. Ülke genelinde birçok noktada, fiyatlarda yüzde 40 oranında artış görüldü. Esnaflar tek kullanım şartının maliyetlerini artırdığını söyledi.Günün erken saatlerinden itibaren berberlere koşan vatandaşlar SABAH'a konuştu:Yaklaşık 2 aydır ne aynaya ne de eşimin yüzüne bakabiliyordum. Meğer berberler bizim özgüvenimizmiş, onu anladık.Koronavirüs tipimizi de değiştirdi. Tek kullanımlık önlükleri oldukça hijyenik buldum.Kuaförümü çok özlemişim. Yeniden güzelleşip, gençleştim. Mutluyum.Berber ve kuaförlerin insan hayatındaki önemini anladım. Ruh halim bozulmuştu. Tıraş sonrası psikolojim düzeldi, rahatladım.Saçımız, sakalımız birbirine karışmıştı. Koltuktan mutlu kalktım.İşe gitmeden direkt buraya geldim. Şu an dünyanın en mutlu insanıyım.Tıraş olamadığım için strese girmiştim. Sabah erkenden soluğu berberde aldım.: 2 aydır tıraş olamadım, bu anı bekledim.Kendim tıraş olamıyorum. Şeklim değişmişti. Artık rahat rahat tıraş olacağız.Saçım, sakalım birbirine karışmıştı. İki aydır tıraş olmayı bekliyordum.Temizlik imandandır. Saçımı kestirdim, rahatladım.