Türkiye el ele her zor süreci aşar

Hükümet küresel salgın Kovid-19 ile başarılı bir mücadele yürütürken, Türkiye'nin önde gelen markaları da bu mücadeleye güçlü bir destek verdi. Özellikle Anadolu'da bulunan markalar, 'önceliğimiz çalışanlarımız' diyerek salgınla mücadele için yeni standartları fabrikalarına taşıdı. Dünya çapında bilinirliğe sahip ve kendi alanlarında lider markalarıyla 8 sektörde 30 şirketiyle faaliyet gösteren Erciyes Anadolu Holding, bu güçlü mücadeleye destek veren öncü şirketler arasında yer aldı. Sağlık çalışanları için önlük, maske gibi koruyucu ürünler üreten şirket, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına da destek sundu.Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Dr. Alpaslan Baki Ertekin, korona virüs sürecinin ilk başında tüm çalışanları bilgilendirme ve koruma çalışmalarına öncelik verdiklerini söyledi. Ertekin, "Üretim, dağıtım ve satış konularında farklı senaryolar oluşturduk. Her zaman ifade ettiğim gibi bizim en değerli varlığımız çalışanlarımızdır. Bu yüzden öncelikle onların sağlık ve iş hayatlarını güvence altına alacağımız projelere öncelik verdik. Bu dönemde hiçbir arkadaşımızı işten çıkarmama kararı aldık" dedi.'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına finansal katkı sağladıklarını aktaran Ertekin, "Grup olarak sahip olduğumuz tüm bilgi, beceri ve üretim gücümüzle devletimizin başlattığı olağanüstüsü mücadeleye katıldık. Türkiye çok güçlü bir ülke. El ele verdiğinde aşamayacağımız hiçbir zor süreç yok. Bunu daha önce de gördük bu salgın sürecinde de görüyoruz" diye konuştu. Tüm şirketlerinin adeta birbiriyle yarıştığını anlatan Ertekin, şöyle konuştu: "Doqu Home markamız 5 milyon maske hedefiyle üretim yaparken, Bellona Mobilya düzenli önlük ve maske üretiminin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Şehir Hastanemiz için 'Biyolojik Numune Alma Kabin'leri hazırladı. Geliştirdiği inovatif ürünler ve teknolojik altyapısı ile yatak kumaşı sektöründe dünya markaları arasında yer alan Boyteks, tekstildeki tüm bilgi birikimi ve deneyimiyle pandemi mücadelesi için antiviral dokuma ve örme kumaş üretimine yöneldi. Boyteks, antiviral kumaşlar üzerinde virüslerin yok edilmesine ve bu sayede kullanım süresince kişileri koruyabilecek çözümlere odaklandı. Boyteks, antiviral kumaş için bütün ekibi ve uluslararası çözüm ortaklarıyla iki aydır çalışıyor. Antiviral özellikteki bu kumaşlardan yüz maskesi ve diğer koruyucu tekstil malzemeleri üretmek mümkün olabilecek."Grubun 2019 yılını rekor bir başarıyla kapattıklarını anlatan Ertekin, "Erciyes Anadolu Holding'in 2018'de 9.8 Milyar TL olan cirosu, yüzde 14.3'lük artışla 2019'da 11.2 milyar TL'ye yükseldi. Ülkemiz ekonomisine karşı gerçekleştirilen tüm saldırılara rağmen, disiplinli yönetim anlayışımız ve ülkemize duyduğumuz güvenle uluslararası pazarlarda başarılı sonuçlar almayı sürdürdük" dedi.