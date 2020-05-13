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Made in Türkiye dünyaya iyilik yayacak

Giriş Tarihi: 13.5.2020 ABONE OL
Made in Türkiye dünyaya iyilik yayacak
Türkiye salgın döneminde 70'ten fazla ülkeye uzattığı dost eliyle küresel mücadeleye destek verirken, ihracatçılar da 'Made in Türkiye' diyerek bu hareketi bir adım öteye taşıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde, ihracatçı sektörlerin dünya çapında markalaşmasına katkı sağlamak vizyonu ile faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubu (TTG), hedef pazarlarda büyük alıcılara, ticari dernek temsilcilerine, basın mensuplarına özel tasarım hijyen kitleri göndererek, zor günlerde dayanışma ruhunu canlandırmayı, Türkiye'nin üretim, tedarik ve ihracat başarını anlatmayı amaçlıyor.

10 BİN NOKTAYA ULAŞTIRILACAK
Projenin lojistik desteğini üstlenen DHL Express, 60'ı aşkın ülkede 10 bin noktaya kitlerin ulaştırılmasını sağlayacak. 2 ay boyunca yurtdışına gönderilecek her gönderiye ekleyeceği #GoodnessFromTürkiye etiketleriyle Türkiye'nin iyi niyet mesajını çok daha geniş kitlelere ulaştıracak. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye olarak, ihtiyaç duyulan bütün noktalara yardım elimizi uzatmaya çalışıyoruz. 'Güvenilir tedarikçi Türkiye' konumumuzu perçinlemeyi amaçlıyoruz" dedi. DHL Express Türkiye CEO'su Claus Lassen ise "Türkiye'nin ihracatçıları büyük azim ve hevesle çalışıyor" dedi.

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Made in Türkiye dünyaya iyilik yayacak
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