Sigara zammı sonrası SON DAKİKA gelişmesi! 13 Mayıs 2020 güncel zamlı yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, ne kadar zam geldi?

Sabah saatlerinde gelen son dakika haberine göre sigara fiyatlarına zam geldi! Sosyal medyada en çok araştırılan konu başlıkları arasında bir numarada sigara zammı var. Marlboro, Kent D Range, Parliament sigara fiyatları ne kadar oldu? Bir paket sigaradan alınan vergi miktarı 9 TL olacak. Sigara zammından sonra firmaların yeni sigara fiyatları hakkında değişiklik yapması bekleniyor. İşte Resmi Gazete kararı...

Yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu.

Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0, 4539 lira olarak korundu.

Sigara zammı öncesi güncel sigara fiyatları şu şekildeydi;

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro: 18 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Parliament: 18,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL