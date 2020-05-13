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Son dakika: Benzinde 19, motorinde 10 kuruş indirim beklentisi

Gelen son dakika bilgilerine göre benzinde ve motorinde indirim bekleniyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 19 kuruş, motorine ise Cuma gününden geçerli olacak şekilde 10 kuruş indirim bekleniyor.

Giriş Tarihi: 13.5.2020 12:03 Son Güncelleme: 13.5.2020 12:19 ABONE OL
Son dakika: Benzinde 19, motorinde 10 kuruş indirim beklentisi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 19 kuruş, Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litresine 10 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirimlerin ardından benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,47 liraya, Ankara'da 5,61 liraya, İzmir'de
5,64 liraya gerileyecek.

Motorinin litresi de İstanbul'da ortalama 5,18 liraya, Ankara'da 5,26 liraya, İzmir'de 5,29 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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Son dakika: Benzinde 19, motorinde 10 kuruş indirim beklentisi
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