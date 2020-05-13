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: Milyonları ilgilendiriyor! beyannamelerinin ödeme süresi uzatıldı

Gelir ve kurum vergileri ile ilgili haberi geldi. 2020 I. geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı. GİB'den yapılan açıklamaya göre; Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.5.2020 09:38 Son Güncelleme: 13.5.2020 09:51 ABONE OL
SON DAKİKA: Milyonları ilgilendiriyor! Gelir vergisi beyannamelerinin ödeme süresi uzatıldı

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren gelir kurum vergilerinin beyanname süreleri hakkında GİB'den son dakika duyurusu yapıldı. 2020 I. geçici vergi dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 12 Mayıs 2020 tarihli ve 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı.

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SON DAKİKA: Milyonları ilgilendiriyor! Gelir vergisi beyannamelerinin ödeme süresi uzatıldı
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