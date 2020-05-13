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ödemeleri başladı mı? 1170 TL Ücretsiz izin maaş desteği başvuru sorgulama: Şartları nelerdir?

Koronavirüs salgını süresince vatandaşlara maddi destek amaçlı sunulan ödeneklerden bir tanesi de olmuştu. Bu kapsamda Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve ücretsiz izne ayrılmış olan vatandaşların bazı koşulları yerine getirmeleri koşulunda yaptıkları başvuru ile bu ücretten faydalanabilmeleri mümkün olacak. Konuyla ilgili olarak detaylı açıklamayı yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada; "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak." İfadelerini kullanmıştı. Peki, Kısa çalışma ödeneği almayan vatandaşların faydalanabileceği Ücretsiz maaş desteği ödeneği ne kadar, kimler başvurabilir? Ücretsiz izin maaş desteği başvuruları bitti mi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.5.2020 01:28 ABONE OL
Ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri başladı mı? 1170 TL Ücretsiz izin maaş desteği başvuru sorgulama: Şartları nelerdir?

ne zaman yatacak? Sorusu binlerce vatandaşın araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bakan Albayrak, yayınladığı video ile ücretsiz maaş desteği hakkında merak edilenlere yanıt verdi. Albayrak, 3 aylık 1170 TL ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartlarını duyururken bu haktan kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkartılan vatandaşların yararlanacağını kamuoyu ile paylaşmıştı. Başvuruların alınmasının ardından ödemelerin başlamasıyla beraber binlerce vatandaş da araştırmalara başladı. Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Sorusu internet aracılığı ile yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Kimler başvurabilir?

1170 TL ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ SORGULAMA

Haberimizin detaylarından, 1170 TL ücretsiz izin desteği hakkında bilgi edinebilir; konuyla ilgili yapılan açıklamalara ulaşabilirsiniz...

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Ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri başladı mı? 1170 TL Ücretsiz izin maaş desteği başvuru sorgulama: Şartları nelerdir?
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