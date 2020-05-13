Vodafone’dan Türkiye’ye 24 milyar liralık yatırım

Nisan2019-Mart 2020 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıklayan Vodafone Türkiye, son bir yılda toplam 1.7 milyar TL yatırım yaptı. Bu dönemde şirketin mobil müşteri sayısı 23.5 milyon olarak gerçekleşirken, sabit genişbant müşteri sayısı ise 1.1 milyona ulaştı. Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan "Türkiye'ye yoğun biçimde yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Son 14 yılda yaptığımız toplam yatırım miktarı 24 milyar TL'ye ulaştı. Geleceğe duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz. Salgın döneminde Türkiye'ye destek olmak için tüm kaynaklarımızı seferber ettik" değerlendirmesini yaptı.