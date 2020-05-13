Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Vodafone’dan Türkiye’ye 24 milyar liralık yatırım

’dan Türkiye’ye 24 milyar liralık yatırım

Giriş Tarihi: 13.5.2020 ABONE OL
Vodafone’dan Türkiye’ye 24 milyar liralık yatırım
Nisan 2019-Mart 2020 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıklayan Vodafone Türkiye, son bir yılda toplam 1.7 milyar TL yatırım yaptı. Bu dönemde şirketin mobil müşteri sayısı 23.5 milyon olarak gerçekleşirken, sabit genişbant müşteri sayısı ise 1.1 milyona ulaştı. Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan "Türkiye'ye yoğun biçimde yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Son 14 yılda yaptığımız toplam yatırım miktarı 24 milyar TL'ye ulaştı. Geleceğe duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz. Salgın döneminde Türkiye'ye destek olmak için tüm kaynaklarımızı seferber ettik" değerlendirmesini yaptı.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vodafone’dan Türkiye’ye 24 milyar liralık yatırım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA